Mansur Yavaş: Çağırırlarsa gönüllü ifade veririm, hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlem yok

Mansur Yavaş: Çağırırlarsa gönüllü ifade veririm, hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlem yok

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konser soruşturması kapsamında İçişleri'nden Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu için soruşturma izni istemesi... 11.10.2025

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, belediyeye ilişkin “konser” soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı’ndan kendisi ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talep etmesine yazılı açıklama ile yanıt verdi. Yavaş, “Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlemimiz yoktur. Her işlemimiz şeffaftır, her kuruşun kaydı vardır” dedi ve çağırıldıkları takdirde gönüllü olarak ifadeye vermeye hazır olduklarını açıkladı.Yavaş’ın savunması: Doğru yaptık, namus bildimYavaş açıklamasında görev süresince adımlarını “hukukun evrensel ilkeleri, demokratik değerler ve kamu vicdanı” doğrultusunda attığını belirtti. “Ben milletimin emanetini namus bildim” diyen Yavaş, iddiaların şerefine ve itibarına gölge düşüremeyeceğini savundu. Ayrıca, devlet denetim organlarının (Mülkiye Müfettişleri ve MASAK dahil) daha önce kapsamlı incelemeler yürüttüğünü; belgelerin ve hesapların detaylı incelendiğini ve sonuçların şeffaflığı doğruladığını ifade etti.Soruşturma izni talebi ve Yavaş’ın tavrıYavaş, İçişleri’nden soruşturma izni istenmesinin gerekçesini eleştirerek, yetkili denetim organlarının önceden inceleme yaptığına dikkat çekti. “Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız” ifadesini kullanan başkan, izne gerek görmemelerinin nedeni olarak sürecin hızlanmasını ve “hesabını veremeyecek hiçbir işlem” bulunmadığını gösterme isteğini açıkladı.Sızdırma ve çifte standart iddialarıAçıklamasında Yavaş, soruşturmanın sızdırılması ve süreçte uygulanan çifte standartlara yönelik eleştirilerde bulundu. Bazı çevrelerin adaleti şaşırtmaya çalıştığını öne sürerek, haksız siyasi yönlendirmelere tepki gösterdi. Yavaş, hem devlete hem de adalete kapılarının açık olduğunu belirtti ve “Adaleti siyasetin malzemesi yapmayın” uyarısında bulundu.

