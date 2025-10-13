https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/gazzedeki-savasin-sona-ermesinin-ardindan-ensarullahin-olasi-politika-secenekleri-neler-uzmanlar-1100159836.html

Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından Ensarullah'ın olası politika seçenekleri neler: Uzmanlar yanıtladı

Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından Ensarullah'ın olası politika seçenekleri neler: Uzmanlar yanıtladı

13.10.2025

Sputnik’e konuşan Yemenli uzmanlar, Ensarullah’ın stratejisinin değişmeyeceğini, Husilerin İsrail rejiminin olası anlaşma ihlallerine karşı sürekli tetikte olacağını vurguladı.Yemenli askeri uzman, General Aziz Raşid, “Gazze'deki ateşkesin ardından Ensarullah'ın stratejisi değişmeyecek ve anlaşmaların herhangi bir ihlali ihtimaline karşı parmaklar sürekli tetikte olacak. İsrail rejimi yükümlülüklerini ihlal ediyor ve onunla yapılacak herhangi bir anlaşma, yaklaşan çatışmaya karşı seferber olmak ve hazırlık yapmak için kullanılması gereken bir mola süresi” değerlendirmesinde bulundu.“Dikkatliyiz, kapsamlı askeri-teknolojik hazırlık ve askeri potansiyeli geliştirme sürecindeyiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve düşmanın prestijini yok edecek eksiksiz bir hava savunma sistemi geliştiriyoruz” diyen Raşid, sözlerini şöyle sürdürdü:Yemenli ekonomi uzmanı Mohammed El-Ansi, “Gazze halkına yönelik askeri operasyonların ve soykırımın sona erdirilmesi çok önemli bir mesele. Ahlaki ve insani açıdan doğru olan budur, zira Gazze'de olup bitenler insanlığa yakışmayan bir durum ve tüm insanlığın yüz karası olarak kalacak” diye konuştu.El-Ansi, şöyle devam etti:

