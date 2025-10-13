https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/gazzedeki-savasin-sona-ermesinin-ardindan-ensarullahin-olasi-politika-secenekleri-neler-uzmanlar-1100159836.html
Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından Ensarullah'ın olası politika seçenekleri neler: Uzmanlar yanıtladı
Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından Ensarullah'ın olası politika seçenekleri neler: Uzmanlar yanıtladı
Sputnik Türkiye
İsrail ile Hamas arasındaki savaşın sona erdirilmesi konusunda varılan anlaşmanın ardından gözler, daha önce Filistin'e destek verdiğini açıklayan Yemen'deki... 13.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-13T21:54+0300
2025-10-13T21:54+0300
2025-10-13T21:54+0300
dünya
ortadoğu
gazze
i̇srail
filistin
ensarullah
hamas
husiler
aziz raşid
uzman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083640677_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_79d4006ea11830c46d5bfffb091dcea2.jpg
Sputnik’e konuşan Yemenli uzmanlar, Ensarullah’ın stratejisinin değişmeyeceğini, Husilerin İsrail rejiminin olası anlaşma ihlallerine karşı sürekli tetikte olacağını vurguladı.Yemenli askeri uzman, General Aziz Raşid, “Gazze'deki ateşkesin ardından Ensarullah'ın stratejisi değişmeyecek ve anlaşmaların herhangi bir ihlali ihtimaline karşı parmaklar sürekli tetikte olacak. İsrail rejimi yükümlülüklerini ihlal ediyor ve onunla yapılacak herhangi bir anlaşma, yaklaşan çatışmaya karşı seferber olmak ve hazırlık yapmak için kullanılması gereken bir mola süresi” değerlendirmesinde bulundu.“Dikkatliyiz, kapsamlı askeri-teknolojik hazırlık ve askeri potansiyeli geliştirme sürecindeyiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve düşmanın prestijini yok edecek eksiksiz bir hava savunma sistemi geliştiriyoruz” diyen Raşid, sözlerini şöyle sürdürdü:Yemenli ekonomi uzmanı Mohammed El-Ansi, “Gazze halkına yönelik askeri operasyonların ve soykırımın sona erdirilmesi çok önemli bir mesele. Ahlaki ve insani açıdan doğru olan budur, zira Gazze'de olup bitenler insanlığa yakışmayan bir durum ve tüm insanlığın yüz karası olarak kalacak” diye konuştu.El-Ansi, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/sarm-el-seyh-zirvesi-uluslararasi-toplumun-gazzede-kan-dokulmesini-durdurma-arzusundaki-birligini-1100156438.html
gazze
i̇srail
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083640677_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_15781325e9954cd2cf2fe8ef2ac56bfd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, gazze, i̇srail, filistin, ensarullah, hamas, husiler, aziz raşid, uzman, değerlendirme, sputnik
ortadoğu, gazze, i̇srail, filistin, ensarullah, hamas, husiler, aziz raşid, uzman, değerlendirme, sputnik
Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından Ensarullah'ın olası politika seçenekleri neler: Uzmanlar yanıtladı
İsrail ile Hamas arasındaki savaşın sona erdirilmesi konusunda varılan anlaşmanın ardından gözler, daha önce Filistin'e destek verdiğini açıklayan Yemen'deki Husilere çevrildi.
Sputnik’e konuşan Yemenli uzmanlar, Ensarullah’ın stratejisinin değişmeyeceğini, Husilerin İsrail rejiminin olası anlaşma ihlallerine karşı sürekli tetikte olacağını vurguladı.
Yemenli askeri uzman, General Aziz Raşid, “Gazze'deki ateşkesin ardından Ensarullah'ın stratejisi değişmeyecek ve anlaşmaların herhangi bir ihlali ihtimaline karşı parmaklar sürekli tetikte olacak. İsrail rejimi yükümlülüklerini ihlal ediyor ve onunla yapılacak herhangi bir anlaşma, yaklaşan çatışmaya karşı seferber olmak ve hazırlık yapmak için kullanılması gereken bir mola süresi” değerlendirmesinde bulundu.
“Dikkatliyiz, kapsamlı askeri-teknolojik hazırlık ve askeri potansiyeli geliştirme sürecindeyiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve düşmanın prestijini yok edecek eksiksiz bir hava savunma sistemi geliştiriyoruz” diyen Raşid, sözlerini şöyle sürdürdü:
İsrail'in anlaşmayı ihlal edeceğinden eminiz fakat bu, ne yazık ki onlar için de bir mola fırsatı.
Yemenli ekonomi uzmanı Mohammed El-Ansi, “Gazze halkına yönelik askeri operasyonların ve soykırımın sona erdirilmesi çok önemli bir mesele. Ahlaki ve insani açıdan doğru olan budur, zira Gazze'de olup bitenler insanlığa yakışmayan bir durum ve tüm insanlığın yüz karası olarak kalacak” diye konuştu.
El-Ansi, şöyle devam etti:
Varılan ateşkesin geçici olduğunu ve stratejik bir aldatmaca olarak nitelendirilebileceğini söyleyebilirim. ABD şu anda bölgede ve dünyanın birçok ülkesinde büyük çaplı savaşlar başlatmaya hazırlanıyor.