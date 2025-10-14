https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/bati-medyasi-abd-ukraynaya-20-ila-50-tomahawk-fuzesi-gonderebilir-1100184713.html
Batı medyası: ABD Ukrayna’ya 20 ila 50 Tomahawk füzesi gönderebilir
Batı medyasında yer alan bir habere göre Washington, Kiev'e çatışmanın dinamikleri üzerinde önemli bir etkisi olmayacak 20 ila 50 Tomahawk füzesi göndermeyi... 14.10.2025
Financial Times gazetesi, Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi (CNAS) düşünce kuruluşunun Savunma Programı Direktörü Stacie Pettyjohn’a dayandırdığı haberinde ABD'nin Ukrayna'ya en fazla 50 Tomahawk füzesi sağlayabileceğini bildirdi.Makalede, “Washington'un Kiev'e 20 ila 50 Tomahawk füzesi tahsis etmesi, savaşın dinamikleri üzerinde belirleyici bir etki yaratmayacaktır” ifadelerine yer verildi.Eski Pentagon yetkilisi Mark Cancian'a göre, ABD'nin elinde 4.150 adet Tomahawk mevcut, ancak Washington Kiev'e muhtemelen az sayıda füze tedarik edebilecek. Uzmanlara göre bu durum, 2022'den bu yana satın alınan 200 füzeden 120'den fazlasının kullanılmış olmasından kaynaklanıyor. 2026 bütçesinde ise sadece 57 füzeye yönelik finansman çngörülmüş bulunuyor.Financial Times yazarları ayrıca ABD’nin bu silahlara ‘Venezüella'ya yönelik saldırılar’ için de ihtiyacı olabileceğini ifade ediyor.Daha önce ABD’li savunma şirketi Oshkosh Defense, Tomahawk füzeleri için yeni mobil fırlatıcı sistemlerini tanıtmıştı.Şirket yetkilisi Pat Williams, “ABD Ordusu otonom, yükten bağımsız sistemlere ihtiyaç duyulduğu konusunda çok netti” açıklamasında bulunmuştu.Oshkosh Defense, 13-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ABD Kara Kuvvetleri Birliği (AUSA) fuarında Tomahawk füzelerine yönelik mobil fırlatıcılarının üretime hazır üç versiyonunu sergiliyor.
12:13 14.10.2025 (güncellendi: 20:29 14.10.2025)
Batı medyasında yer alan bir habere göre Washington, Kiev’e çatışmanın dinamikleri üzerinde önemli bir etkisi olmayacak 20 ila 50 Tomahawk füzesi göndermeyi planlıyor.
Financial Times gazetesi, Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi (CNAS) düşünce kuruluşunun Savunma Programı Direktörü Stacie Pettyjohn’a dayandırdığı haberinde ABD'nin Ukrayna'ya en fazla 50 Tomahawk füzesi sağlayabileceğini bildirdi.
Makalede, “Washington'un Kiev'e 20 ila 50 Tomahawk füzesi tahsis etmesi, savaşın dinamikleri üzerinde belirleyici bir etki yaratmayacaktır” ifadelerine yer verildi.
Eski Pentagon yetkilisi Mark Cancian'a göre, ABD'nin elinde 4.150 adet Tomahawk mevcut, ancak Washington Kiev'e muhtemelen az sayıda füze tedarik edebilecek. Uzmanlara göre bu durum, 2022'den bu yana satın alınan 200 füzeden 120'den fazlasının kullanılmış olmasından kaynaklanıyor. 2026 bütçesinde ise sadece 57 füzeye yönelik finansman çngörülmüş bulunuyor.
Financial Times yazarları ayrıca ABD’nin bu silahlara ‘Venezüella'ya yönelik saldırılar’ için de ihtiyacı olabileceğini ifade ediyor.
Daha önce ABD’li savunma şirketi Oshkosh Defense, Tomahawk füzeleri için yeni mobil fırlatıcı sistemlerini tanıtmıştı.
Şirket yetkilisi Pat Williams, “ABD Ordusu otonom, yükten bağımsız sistemlere ihtiyaç duyulduğu konusunda çok netti” açıklamasında bulunmuştu.
Oshkosh Defense, 13-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ABD Kara Kuvvetleri Birliği (AUSA) fuarında Tomahawk füzelerine yönelik mobil fırlatıcılarının üretime hazır üç versiyonunu sergiliyor.