https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/kremlin-sozcusunden-uyari-kieve-tomahawk-fuzelerinin-teslimati-ciddi-bir-tirmanisa-yol-acabilir-1099984655.html
Kremlin Sözcüsü'nden uyarı: Kiev'e Tomahawk füzelerinin teslimatı ciddi bir tırmanışa yol açabilir
Kremlin Sözcüsü'nden uyarı: Kiev'e Tomahawk füzelerinin teslimatı ciddi bir tırmanışa yol açabilir
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Tomahawk füzelerinin Kiev'e sevk edilmesinin ciddi bir tırmanışa yol açabileceği konusunda uyardı. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T13:12+0300
2025-10-07T13:12+0300
2025-10-07T13:35+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
tomahawk
vladimir putin
moskova
kiev
ab
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092975695_0:0:1125:633_1920x0_80_0_0_dcabad14346ee925e5ecf7d37061324d.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Tomahawk füzelerinin Kiev'e sevk edilmesinin ciddi bir tırmanışa yol açacağını, ancak cephedeki durumu değiştirmeyeceğini belirtti.Peskov ayrıca Tomahawk'ların Kiev'e gönderilmesi durumunda nükleer kapasiteli füzelerin söz konusu olabileceğinin anlaşılmasının önemli olduğunu kaydetti.Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tomahawk'ların Kiev'e gönderilmesi halinde Moskova'nın nasıl tepki vereceğini açıkça ortaya koyduğunun altını çizdi.Peskov’un diğer öne çıkan açıklamaları ise şöyle oldu:🔻Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ihtilafının barış görüşmeleri yoluyla çözülmesini kolaylaştırma iradesini sürdürdüğünü varsayıyor.🔻ABD ile Rusya’nın diplomatik misyonları arasında diyalog kurulması yönünde ciddi bir adım atılmadı.🔻2022’de İstanbul’da yapılan müzakerelerin ardından Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme planlandığı yönündeki iddialar hakkında: Bu konuda herhangi bir bilgiye sahip değilim.🔻Rus diplomatların AB'ye seyahatine kısıtlama getirilmesi durumunda Moskova elbette buna karşılık verecek.🔻Rusya, varlıklarına yasadışı yollardan el koyma planları devreye sokulması durumunda çıkarlarını savunacak ve bunun için tüm yasal araçları kullanacak.🔻Putin gün içinde çok sayıda uluslararası telefon görüşmesi yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/peskov-rusya-ukrayna-krizini-diplomatik-yollarla-cozmeye-acik-1099852732.html
rusya
moskova
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092975695_0:0:993:745_1920x0_80_0_0_a2e84f4dc8c5d6eb4fa031b0de932c80.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, tomahawk, vladimir putin, moskova, kiev, ab, ukrayna, vladimir zelenskiy
rusya, kremlin, dmitriy peskov, tomahawk, vladimir putin, moskova, kiev, ab, ukrayna, vladimir zelenskiy
Kremlin Sözcüsü'nden uyarı: Kiev'e Tomahawk füzelerinin teslimatı ciddi bir tırmanışa yol açabilir
13:12 07.10.2025 (güncellendi: 13:35 07.10.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Tomahawk füzelerinin Kiev'e sevk edilmesinin ciddi bir tırmanışa yol açabileceği konusunda uyardı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Tomahawk füzelerinin Kiev'e sevk edilmesinin ciddi bir tırmanışa yol açacağını, ancak cephedeki durumu değiştirmeyeceğini belirtti.
Peskov ayrıca Tomahawk'ların Kiev'e gönderilmesi durumunda nükleer kapasiteli füzelerin söz konusu olabileceğinin anlaşılmasının önemli olduğunu kaydetti.
Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tomahawk'ların Kiev'e gönderilmesi halinde Moskova'nın nasıl tepki vereceğini açıkça ortaya koyduğunun altını çizdi.
Peskov’un diğer öne çıkan açıklamaları ise şöyle oldu:
🔻Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ihtilafının barış görüşmeleri yoluyla çözülmesini kolaylaştırma iradesini sürdürdüğünü varsayıyor.
🔻ABD ile Rusya’nın diplomatik misyonları arasında diyalog kurulması yönünde ciddi bir adım atılmadı.
🔻2022’de İstanbul’da yapılan müzakerelerin ardından Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme planlandığı yönündeki iddialar hakkında: Bu konuda herhangi bir bilgiye sahip değilim.
🔻Rus diplomatların AB'ye seyahatine kısıtlama getirilmesi durumunda Moskova elbette buna karşılık verecek.
🔻Rusya, varlıklarına yasadışı yollardan el koyma planları devreye sokulması durumunda çıkarlarını savunacak ve bunun için tüm yasal araçları kullanacak.
🔻Putin gün içinde çok sayıda uluslararası telefon görüşmesi yapacak.