Kremlin Sözcüsü'nden uyarı: Kiev'e Tomahawk füzelerinin teslimatı ciddi bir tırmanışa yol açabilir
Kremlin Sözcüsü'nden uyarı: Kiev'e Tomahawk füzelerinin teslimatı ciddi bir tırmanışa yol açabilir
Kremlin Sözcüsü'nden uyarı: Kiev'e Tomahawk füzelerinin teslimatı ciddi bir tırmanışa yol açabilir

13:12 07.10.2025 (güncellendi: 13:35 07.10.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Tomahawk füzelerinin Kiev'e sevk edilmesinin ciddi bir tırmanışa yol açabileceği konusunda uyardı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Tomahawk füzelerinin Kiev'e sevk edilmesinin ciddi bir tırmanışa yol açacağını, ancak cephedeki durumu değiştirmeyeceğini belirtti.
Peskov ayrıca Tomahawk'ların Kiev'e gönderilmesi durumunda nükleer kapasiteli füzelerin söz konusu olabileceğinin anlaşılmasının önemli olduğunu kaydetti.
Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tomahawk'ların Kiev'e gönderilmesi halinde Moskova'nın nasıl tepki vereceğini açıkça ortaya koyduğunun altını çizdi.

Peskov’un diğer öne çıkan açıklamaları ise şöyle oldu:

🔻Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ihtilafının barış görüşmeleri yoluyla çözülmesini kolaylaştırma iradesini sürdürdüğünü varsayıyor.
🔻ABD ile Rusya’nın diplomatik misyonları arasında diyalog kurulması yönünde ciddi bir adım atılmadı.
🔻2022’de İstanbul’da yapılan müzakerelerin ardından Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme planlandığı yönündeki iddialar hakkında: Bu konuda herhangi bir bilgiye sahip değilim.
🔻Rus diplomatların AB'ye seyahatine kısıtlama getirilmesi durumunda Moskova elbette buna karşılık verecek.
🔻Rusya, varlıklarına yasadışı yollardan el koyma planları devreye sokulması durumunda çıkarlarını savunacak ve bunun için tüm yasal araçları kullanacak.
🔻Putin gün içinde çok sayıda uluslararası telefon görüşmesi yapacak.
Kết quả năm 2024 với Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
DÜNYA
Peskov: Rusya, Ukrayna krizini diplomatik yollarla çözmeye açık
2 Ekim, 18:24
