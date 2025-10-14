https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/ak-parti-sozcusu-celik-niyet-belgesi-bir-asamadir-1100180278.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Niyet belgesi bir aşamadır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik... 14.10.2025, Sputnik Türkiye

AK Parti MYK toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın açıklamasında bulundu.Gazze hakkında konuşan Çelik, ''Orta Doğu sorunu Filistin sorunudur. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalıdır. Filistin sorunu çözülmeden, bölgenin de sorunları çözülemez. Daha gidilecek çok yol var. Niyet belgesi bir aşamadır. Netanyahu'nun siyasi geleceğini katliam yapmaya bağlamış bir siyasi figür olduğu çok nettir. Bu ateşkese şimdilik uyum göstermiş gibi yapıyorlar. Tabi dün imzalanan niyet beyanı, son 2 yıla baktığımızda yeni bir dönemin işaretidir. Uluslararası irade çok net şekilde ortaya konmuş oldu. Bundan sonra kalıcı barışın nasıl sağlanacağı gündemi açıldı'' dedi.'Sürgün edilmeleri söz konusu olamaz'Filistinlilerin sürgün edileceği iddialarını yalanlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şöyle konuştu:'Sürecin sabote edilmesine müsaade etmeyeceğiz'Komisyon hakkında değerlendirmeler yapan Çelik, ''Terörsüz Türkiye'yle çalışmalar aynı şekilde devam etmekte. Bir takım odaklar tarafından bu sürecin sabote edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Suriye'de de SDG benzeri yapılar tarafından bu sürecin rayından çıkarılmasına karşı duracağımızı bir kere daha ifade etmek isterim. Odağı kaybetmemek lazım. Odak, PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakması sürecinin tamamlanmasıdır'' açıklamasında bulundu.Devlet Bahçeli'den Cem Evi MHP lideri Devlet Behçeli'nin cem evi inşa etmesine değinen Sözcü Çelik şu ifadeleri kullandı:'CHP olarak Hamas'a terör örgütü dediniz'CHP lideri Özgür Özel'i eleştiren AK Parti Sözcüsü Çelik, ''Bugünkü grup konuşmasında CHP lideri Sayın Özel bazı dış politika konularından bahsetmiş. Özellikle yabancı liderlere atıf yaparak, kendisi sanki onların yanındaymışçasına 'Dediler, yaptılar, böyle mesaj verdiler' şeklinde ifadeler kullanıyor. Trump'ın yanındaymış gibi nasıl davrandığından bahsediyor. Magazine konu olabilecek yaklaşımlar üretmeye çalışıyor. Bu politik magazin ifadelerinin ana muhalefet lideri tarafından kullanılması inanılmaz bir seviye düşüşüdür. Başkan Putin güya Türkiye'yi tehdit etmiş. Politik magazinin bile sınırlarını zorlayan, dedikodu diyebileceğimiz bir takım yaklaşımlar konuşuyor. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini sorgulamaya kalkıyor. Siz, CHP olarak Hamas'a terör örgütü dediniz. Tepkiler üzerine 'öyle demek istemedik, terör eylemleri yapıyorlar demek istedik' dediniz. Sizin Filistin meselesindeki siciliniz ortada. Keşke İspanya Başbakanı kadar Filistin'in yanında durabilseydiniz. Madem dış politikaya bu kadar merak saldınız, bağımlı oldunuz; ben de size dış politikadan örnek vereyim'' dedi.

