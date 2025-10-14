Türkiye
Afganistan - Pakistan çatışması yeniden başladı: Sözcüden ilk açıklama
Afganistan - Pakistan çatışması yeniden başladı: Sözcüden ilk açıklama
Afganistan ve Pakistan arasında geçen hafta yaşanan sınır güçleri arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Afganistan'ın doğusundaki Host vilayeti valiliği sözcüsü, Afgan güçlerinin Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan birliklerine saldırılarda bulunduğunu açıkladı.
Afganistan ve Pakistan sınırında tansiyon yeniden yükseldi. İki ülke, sınır hattı olarak kabul edilen Durand Hattı çevresinde yaşanan çatışmaların yeniden alevlendiğini doğrularken, taraflar saldırının karşı ülke tarafından başlatıldığını öne sürdü.Afganistan’ın doğusundaki Host vilayeti valiliği sözcüsü, Pakistan ordusunun saldırıya hazırlandığını ancak başarısız olduğunu iddia etti.Pakistan güvenlik kaynakları ise, Afgan güçlerinin Kurram bölgesindeki Pakistan birliklerine 'nedensiz saldırı' düzenlediğini bildirdi. Pakistan ordusunun karşılık vermesiyle çatışmaların büyüdüğü, Afganistan’a ait bazı üslerin ağır hasar aldığı ve bir tankın imha edildiği ileri sürüldü.
Afganistan Pakistan sınırı
Afganistan ve Pakistan arasında geçen hafta yaşanan sınır güçleri arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Afganistan’ın doğusundaki Host vilayeti valiliği sözcüsü, Afgan güçlerinin Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan birliklerine saldırılarda bulunduğunu açıkladı.
Afganistan ve Pakistan sınırında tansiyon yeniden yükseldi.
İki ülke, sınır hattı olarak kabul edilen Durand Hattı çevresinde yaşanan çatışmaların yeniden alevlendiğini doğrularken, taraflar saldırının karşı ülke tarafından başlatıldığını öne sürdü.
Afganistan’ın doğusundaki Host vilayeti valiliği sözcüsü, Pakistan ordusunun saldırıya hazırlandığını ancak başarısız olduğunu iddia etti.
Pakistan güvenlik kaynakları ise, Afgan güçlerinin Kurram bölgesindeki Pakistan birliklerine 'nedensiz saldırı' düzenlediğini bildirdi. Pakistan ordusunun karşılık vermesiyle çatışmaların büyüdüğü, Afganistan’a ait bazı üslerin ağır hasar aldığı ve bir tankın imha edildiği ileri sürüldü.
Afganistan Pakistan sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
DÜNYA
Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’a karşı misilleme saldırılarının başladığını duyurdu: 12 asker hayatını kaybetti
11 Ekim, 22:38
