Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Bin hakim ve savcı yardımcısı alınacak
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Bin hakim ve savcı yardımcısı alınacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bin hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandıklarını açıkladı. 14.10.2025
Bin hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımladıklarını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu kapsamda 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı alımını gerçekleştireceğiz" dedi. Alım ilanıyla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı sitesinde yer alırken, sınavlar 20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hakim ve savcı alımlarıyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2023 yılında ilkini, 2024 yılında ise ikincisini gerçekleştirdiğimiz hakim ve savcı yardımcısı alımına bu yıl da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantımızın ardından müjdesini verdiği 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık. Bu kapsamda 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı alımını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. Hakim ve savcı yardımcısı alımları sınavı ne zaman yapılacak?Tunç, sınavların ÖSYM tarafından 20-21 Aralık'ta yapılacağını aktararak, sınava girecek adaylara başarılar diledi.Sınavı kazanarak mülakat aşamasını da başarıyla tamamlayan hakim ve savcı yardımcılarının, 36 aylık eğitim sürecinin 1 yılını Türkiye Adalet Akademisinde, 2 yılını ise tecrübeli hakim ve savcıların yanında "usta-çırak ilişkisi" içerisinde çalışarak geçireceklerini belirten Tunç, şunları kaydetti:"Kutsal bir mesleği icra edecek olan hakim ve savcı yardımcılarımız böylece kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin yüzyılı' yapacağız."Alım ilanıyla ilgili bilgilere Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.
türki̇ye
