AB'li diplomatlar: Trump'ın görev süresi bitince ABD ile ticaret anlaşmasını yeniden müzakere etmeye hazırlanıyoruz

AB'li diplomatlar: Trump'ın görev süresi bitince ABD ile ticaret anlaşmasını yeniden müzakere etmeye hazırlanıyoruz

14.10.2025

Avrupa Birliği, Donald Trump’ın görev süresinin bitmesiyle birlikte ABD ile yürürlükte olan ticaret anlaşmasını yeniden ele almayı planlıyor.Financial Times (FT)’in Avrupalı diplomatlara dayandırdığı haberinde, “AB, Başkan Donald Trump’ın görevden ayrılmasının ardından ABD ile eşitsiz ticaret anlaşmasını gözden geçirmeyi planlıyor” ifadelerine yer verildi.Ticaret bakanları Danimarka’da toplanacakGazeteye göre, AB üyesi ülkelerin ticaret bakanları, bu konuyu Salı günü Danimarka’da AB Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič ile görüşecek. Görüşmede, mevcut anlaşmanın süresi, olası revizyonlar ve uzatma maddeleri üzerinde durulacak.Kaynaklara göre, bazı ülkeler anlaşmanın belirli bir son tarih maddesiyle sınırlandırılmasını ve otomatik olarak uzatılmamasını talep ediyor.'Trump’ın tepkisi belirsiz'AB tarafında tartışmalar sürerken, diplomatik çevrelerde Donald Trump’ın bu girişime nasıl tepki vereceği merak konusu. Bir AB diplomatı, “Trump’ın buna nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz” diyerek sürecin hassasiyetine dikkat çekti.Mevcut anlaşma neyi kapsıyor?Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 27 Temmuz’da taraflar arasında yeni bir ticaret anlaşması imzalamıştı. Anlaşma kapsamında, AB’nin ABD’ye yaptığı ihracatın büyük bölümü yüzde 15 gümrük vergisine tabi tutuldu.Buna karşılık AB, ABD’den LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), nükleer yakıt ve silah satın alma taahhüdünde bulundu.Ancak New York Times’ın aktardığı bilgilere göre, anlaşma ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı %50’lik gümrük vergilerini kapsamıyor. Üst düzey bir ABD yetkilisine göre bu vergiler, ileride yapılacak yeni müzakerelerle düşürülebilir.Trump’ın siyasi geleceği belirsizliğini koruyorABD’de bir sonraki başkanlık seçimi 2028’de yapılacak. Trump, üçüncü bir dönem için aday olma olasılığını “göz ardı etmediğini” açıklamıştı.Ancak ABD Anayasası, bir kişinin iki dönemden fazla başkanlık yapamayacağını açıkça belirtiyor. Bu nedenle Trump’ın yeniden aday olabilmesi için anayasal bir değişiklik gerekiyor.

