ABD pasaport prestijini kaybediyor: En güçlüler listesinde artık ilk 10'da yok
14.10.2025
Dünyanın en güçlü pasaportlarını sıralayan Henley Passport Index güncellendi. Son verilere göre ABD pasaportu 20 yıl sonra ilk kez ilk 10 listesinden çıktı. ABD, 12. sıraya gerileyerek Malezya'yla aynı kategoriye düştü. Rapor, küresel seyahat özgürlüğünün son yıllarda değiştiğini ve ABD’nin hareket kabiliyetinin zayıfladığını ortaya koyuyor. 2014’te zirvede olan ABD pasaportu, 2025 itibarıyla önemli ölçüde değer kaybetti.ABD neden geriliyor? Uzmanlara göre bu düşüşün arkasında vize karşılıklılığı politikaları var. Son dönemde birçok ülke, ABD vatandaşlarına vize şartı getirdi veya vizesiz giriş iznini kaldırdı. Bunlar arasında Brezilya, vizesiz giriş hakkını iptal etti, Vietnam vizesiz yolcu listesine ABD’yi eklemedi, Somali ve Myanmar giriş kurallarını değiştirdi, Çin ise Avrupa ülkelerine vize muafiyeti tanırken, ABD’yi kapsam dışı bıraktı.Çin yükseldi, İngiltere düştü Raporda dikkat çeken bir diğer gelişme, Çin pasaportunun yükselişi oldu. Çin son 10 yılda 30’dan fazla ülkeye vizesiz giriş hakkı elde ederek 64. sıraya yükseldi. Öte yandan Birleşik Krallık 2015’teki liderlik konumundan 8. sıraya geriledi. Listenin ilk sıralarına Asya ülkeleri damga vurdu. Singapur, Güney Kore ve Japonya ilk üçte yer aldı.
