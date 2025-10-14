https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/cinden-avrupaya-kuzey-deniz-yolu-uzerinden-ilk-transit-sefer-gerceklestirildi-1100183599.html
Çin’den Avrupa’ya: Kuzey Deniz Yolu üzerinden ilk transit sefer gerçekleştirildi
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Kuzey Deniz Yolu üzerinden ilk transit seferin gerçekleştirildiğini duyurdu. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
Bu yol, geleneksel rotalara kıyasla kargo teslim süresini yarı yarıya azalttı. Rosatom’dan yapılan açıklamada, “23 Eylül 2025'te Ningbo limanından yola çıkan, Kuzey Deniz Yolu üzerinden Çin'den Avrupa'ya yapılan tarihteki ilk konteyner nakliyesi 13 Ekim 2025'te İngiltere’nin Feliksmouth limanına ulaştı” ifadesine yer verildi.Tarihi sefer, Kuzey Deniz Yolu'nun Avrupa ve Asya arasında sürdürülebilir bir lojistik kanalı olarak potansiyelini geliştirme yolunda atılan bir adım daha olduğunu belirten Rosatom, bu adımın, mevcut rotaları tamamlayacak ve küresel ticaretin büyümesine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.Konuyla ilgili açıklama yapan Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Rusya ve Çin'in bu yıl Kuzey Deniz Yolu üzerinden yapılan konteyner taşımacılığında yeni bir rekora imza atacağını vurgulayarak hacminin 400 bin tonu aşabileceğini belirtti.
