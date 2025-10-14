https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/100-yillik-hazine-dalgiclar-1-dunya-savasi-gemi-enkazindan-hala-icilir-durumda-oldugu-dusunulen-900-1100169068.html

100 yıllık hazine: Dalgıçlar 1. Dünya Savaşı gemi enkazından, hala içilir durumda olduğu düşünülen 900 şişe içki çıkardı

100 yıllık hazine: Dalgıçlar 1. Dünya Savaşı gemi enkazından, hala içilir durumda olduğu düşünülen 900 şişe içki çıkardı

Sputnik Türkiye

İsveçli dalış ekibi Ocean X, Baltık Denizi'nin 77 metre derinliğinde, I. Dünya Savaşı’nda Alman denizaltısı tarafından batırılan Kyros adlı gemiden 900 şişe... 14.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-14T12:08+0300

2025-10-14T12:08+0300

2025-10-14T12:08+0300

baltık denizi

yaşam

almanya

1. dünya savaşı

1. dünya savaşı

içki

i̇çki

alkol

alkol tüketimi

tarih

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100169859_0:169:900:675_1920x0_80_0_0_d3b957a71e01e5c504fcdd9432ef5f66.png

İsveçli dalgıç ekibi Ocean X, Baltık Denizi’nin soğuk sularında I. Dünya Savaşı’ndan kalma bir gemi enkazında 900 şişelik tarihi bir içki hazinesi buldu. Ekip, Kyros adlı gemiden 50 kasa konyak ve 15 kasa Benedictine bitkisel likörü çıkardı. 1917’de Alman denizaltısı tarafından batırıldıKyros adlı gemi, 19 Mayıs 1917’de Baltık Denizi’nde bir Alman U-botu tarafından durduruldu ve batırıldı. Almanya, savaş döneminde Rusya’ya malzeme taşıyan tüm gemilerin batırılması talimatını vermişti. Gemi mürettebatı kurtarılırken, gemideki kargo 253 feet (yaklaşık 77 metre) derinlikte denizin dibine gömüldü.Soğuk deniz şişeleri koruduBaltık Denizi’nin soğuk ve karanlık suları, içkilerin korunması için ideal bir ortam sağladı. Ocean X ekibi, bazı şişelerdeki mantarların su basıncı nedeniyle gevşediğini ancak çoğunun orijinal teneke mühürlerini koruduğunu belirtti. Uzmanlar, içkilerin halen içilebilir olabileceğini ve milyonlarca dolar değerinde olabileceğini söylüyor.Tarihi enkazda gizli silah parçaları bulunduOcean X ekibi, geminin yalnızca içki taşımadığını da ortaya çıkardı. Dalış kayıtlarında bir Alman Luger tabancası parçası ve mermi bulundu. Bu durum, Kyros’un gizlice savaş malzemesi taşıyor olabileceği şüphesini güçlendirdi. Geminin resmi yük manifestosunda çelik ve makine parçaları yer alıyordu.1999’da keşfedildi, 20 yıl sonra kurtarıldıKyros’un enkazı ilk kez 1999’da keşfedildi ancak balıkçı ağları ve zor hava koşulları nedeniyle çıkarılamadı. Ocean X ekibi, gelişmiş uzaktan kumandalı su altı robotlar (ROV) kullanarak enkazı 20 yıl sonra kurtarmayı başardı.Ocean X sözcüsü Dennis Asberg, “Bu tarihi hazinenin su yüzüne çıkması 20 yılımızı aldı. Şişelerin çoğu mükemmel durumda. Şimdi hepsini analiz edeceğiz,” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/misirda-dev-bir-kale-bulundu-ileri-duzey-askeri-muhendisligi-yansitiyor-1100123014.html

baltık denizi

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

baltık denizi, almanya, 1. dünya savaşı, 1. dünya savaşı, içki, i̇çki, alkol, alkol tüketimi, tarih, tarih, dalış