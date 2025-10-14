https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/100-yillik-hazine-dalgiclar-1-dunya-savasi-gemi-enkazindan-hala-icilir-durumda-oldugu-dusunulen-900-1100169068.html
100 yıllık hazine: Dalgıçlar 1. Dünya Savaşı gemi enkazından, hala içilir durumda olduğu düşünülen 900 şişe içki çıkardı
100 yıllık hazine: Dalgıçlar 1. Dünya Savaşı gemi enkazından, hala içilir durumda olduğu düşünülen 900 şişe içki çıkardı
Sputnik Türkiye
İsveçli dalış ekibi Ocean X, Baltık Denizi'nin 77 metre derinliğinde, I. Dünya Savaşı’nda Alman denizaltısı tarafından batırılan Kyros adlı gemiden 900 şişe... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T12:08+0300
2025-10-14T12:08+0300
2025-10-14T12:08+0300
baltık denizi
yaşam
almanya
1. dünya savaşı
1. dünya savaşı
içki
i̇çki
alkol
alkol tüketimi
tarih
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100169859_0:169:900:675_1920x0_80_0_0_d3b957a71e01e5c504fcdd9432ef5f66.png
İsveçli dalgıç ekibi Ocean X, Baltık Denizi’nin soğuk sularında I. Dünya Savaşı’ndan kalma bir gemi enkazında 900 şişelik tarihi bir içki hazinesi buldu. Ekip, Kyros adlı gemiden 50 kasa konyak ve 15 kasa Benedictine bitkisel likörü çıkardı. 1917’de Alman denizaltısı tarafından batırıldıKyros adlı gemi, 19 Mayıs 1917’de Baltık Denizi’nde bir Alman U-botu tarafından durduruldu ve batırıldı. Almanya, savaş döneminde Rusya’ya malzeme taşıyan tüm gemilerin batırılması talimatını vermişti. Gemi mürettebatı kurtarılırken, gemideki kargo 253 feet (yaklaşık 77 metre) derinlikte denizin dibine gömüldü.Soğuk deniz şişeleri koruduBaltık Denizi’nin soğuk ve karanlık suları, içkilerin korunması için ideal bir ortam sağladı. Ocean X ekibi, bazı şişelerdeki mantarların su basıncı nedeniyle gevşediğini ancak çoğunun orijinal teneke mühürlerini koruduğunu belirtti. Uzmanlar, içkilerin halen içilebilir olabileceğini ve milyonlarca dolar değerinde olabileceğini söylüyor.Tarihi enkazda gizli silah parçaları bulunduOcean X ekibi, geminin yalnızca içki taşımadığını da ortaya çıkardı. Dalış kayıtlarında bir Alman Luger tabancası parçası ve mermi bulundu. Bu durum, Kyros’un gizlice savaş malzemesi taşıyor olabileceği şüphesini güçlendirdi. Geminin resmi yük manifestosunda çelik ve makine parçaları yer alıyordu.1999’da keşfedildi, 20 yıl sonra kurtarıldıKyros’un enkazı ilk kez 1999’da keşfedildi ancak balıkçı ağları ve zor hava koşulları nedeniyle çıkarılamadı. Ocean X ekibi, gelişmiş uzaktan kumandalı su altı robotlar (ROV) kullanarak enkazı 20 yıl sonra kurtarmayı başardı.Ocean X sözcüsü Dennis Asberg, “Bu tarihi hazinenin su yüzüne çıkması 20 yılımızı aldı. Şişelerin çoğu mükemmel durumda. Şimdi hepsini analiz edeceğiz,” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/misirda-dev-bir-kale-bulundu-ileri-duzey-askeri-muhendisligi-yansitiyor-1100123014.html
baltık denizi
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100169859_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_0b2fac5211d029af44935d311a669af2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
baltık denizi, almanya, 1. dünya savaşı, 1. dünya savaşı, içki, i̇çki, alkol, alkol tüketimi, tarih, tarih, dalış
baltık denizi, almanya, 1. dünya savaşı, 1. dünya savaşı, içki, i̇çki, alkol, alkol tüketimi, tarih, tarih, dalış
100 yıllık hazine: Dalgıçlar 1. Dünya Savaşı gemi enkazından, hala içilir durumda olduğu düşünülen 900 şişe içki çıkardı
İsveçli dalış ekibi Ocean X, Baltık Denizi'nin 77 metre derinliğinde, I. Dünya Savaşı’nda Alman denizaltısı tarafından batırılan Kyros adlı gemiden 900 şişe içki kurtardı. Şişeler arasında 1917 yılına ait konyak ve bitkisel likörler bulunuyor. Uzmanlar, bu içkilerin hala içilebilir durumda olmasının en yüksek ihtimal olduğunu vurguladı.
İsveçli dalgıç ekibi Ocean X, Baltık Denizi’nin soğuk sularında I. Dünya Savaşı’ndan kalma bir gemi enkazında 900 şişelik tarihi bir içki hazinesi buldu. Ekip, Kyros adlı gemiden 50 kasa konyak ve 15 kasa Benedictine bitkisel likörü çıkardı.
1917’de Alman denizaltısı tarafından batırıldı
Kyros adlı gemi, 19 Mayıs 1917’de
Baltık Denizi’nde bir Alman U-botu tarafından durduruldu ve batırıldı. Almanya
, savaş döneminde Rusya’ya
malzeme taşıyan tüm gemilerin batırılması talimatını vermişti. Gemi mürettebatı kurtarılırken, gemideki kargo 253 feet (yaklaşık 77 metre)
derinlikte denizin dibine gömüldü.
Soğuk deniz şişeleri korudu
Baltık Denizi’nin soğuk ve karanlık suları
, içkilerin korunması için ideal bir ortam sağladı. Ocean X ekibi, bazı şişelerdeki mantarların su basıncı nedeniyle gevşediğini
ancak çoğunun orijinal teneke mühürlerini
koruduğunu belirtti. Uzmanlar, içkilerin halen içilebilir olabileceğini
ve milyonlarca dolar değerinde
olabileceğini söylüyor.
Tarihi enkazda gizli silah parçaları bulundu
Ocean X ekibi, geminin yalnızca içki taşımadığını da ortaya çıkardı. Dalış kayıtlarında bir Alman Luger tabancası parçası ve mermi bulundu. Bu durum, Kyros’un gizlice savaş malzemesi taşıyor olabileceği şüphesini güçlendirdi. Geminin resmi yük manifestosunda çelik ve makine parçaları yer alıyordu.
1999’da keşfedildi, 20 yıl sonra kurtarıldı
Kyros’un enkazı ilk kez 1999’da keşfedildi ancak balıkçı ağları ve zor hava koşulları nedeniyle çıkarılamadı. Ocean X ekibi, gelişmiş uzaktan kumandalı su altı robotlar (ROV) kullanarak enkazı 20 yıl sonra kurtarmayı başardı.
Ocean X sözcüsü Dennis Asberg, “Bu tarihi hazinenin su yüzüne çıkması 20 yılımızı aldı. Şişelerin çoğu mükemmel durumda. Şimdi hepsini analiz edeceğiz,” dedi.