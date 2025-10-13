https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/venezuella-norvec-ve-avustralyadaki-buyukelciliklerini-kapatma-karari-aldi-1100160660.html
Venezüella, Norveç ve Avustralya'daki büyükelçiliklerini kapatma kararı aldı
Venezüella, Norveç ve Avustralya’daki büyükelçiliklerini kapatma kararı aldı
Venezüella hükümeti, Norveç ve Avustralya'daki büyükelçiliklerini kapatarak Burkina Faso ve Zimbabve'de yeni elçilikler açacağını açıkladı. Kararın, ABD'yla... 13.10.2025
Venezüella hükümeti, dış temsilcilik yapılanmasında değişikliğe gittiğini duyurdu.Norveç ve Avustralya’daki büyükelçiliklerini kapatan hükümet, Burkina Faso ve Zimbabve’de ise yeni elçilikler açma kararı aldı. Caracas yönetimi, bu adımın 'stratejik kaynakların yeniden tahsisi' kapsamında atıldığını açıkladı.Bu gelişme, Norveç’te Venezüella muhalefet lideri Maria Corina Machado’nun Nobel Barış Ödülü kazanmasının ardından geldi. Venezuela yönetimi, yeni açılacak elçiliklerin 'anti-sömürgeci mücadelede müttefik ülkelerle' enerji, tarım ve madencilik gibi alanlarda ortak projelere odaklanacağını duyurdu.
Venezüella, Norveç ve Avustralya’daki büyükelçiliklerini kapatma kararı aldı
Venezüella hükümeti, Norveç ve Avustralya’daki büyükelçiliklerini kapatarak Burkina Faso ve Zimbabve’de yeni elçilikler açacağını açıkladı. Kararın, ABD'yla artan gerilimlerin ardından dış temsilciliklerde 'stratejik kaynakların yeniden tahsisi' kapsamında alındığı belirtildi.
Venezüella hükümeti, dış temsilcilik yapılanmasında değişikliğe gittiğini duyurdu.
Norveç ve Avustralya’daki büyükelçiliklerini kapatan hükümet, Burkina Faso ve Zimbabve’de ise yeni elçilikler açma kararı aldı. Caracas yönetimi, bu adımın 'stratejik kaynakların yeniden tahsisi' kapsamında atıldığını açıkladı.
Bu gelişme, Norveç’te Venezüella muhalefet lideri Maria Corina Machado’nun Nobel Barış Ödülü kazanmasının ardından geldi. Venezuela yönetimi, yeni açılacak elçiliklerin 'anti-sömürgeci mücadelede müttefik ülkelerle' enerji, tarım ve madencilik gibi alanlarda ortak projelere odaklanacağını duyurdu.