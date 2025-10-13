Türkiye
Venezüella, Norveç ve Avustralya'daki büyükelçiliklerini kapatma kararı aldı
Venezüella, Norveç ve Avustralya’daki büyükelçiliklerini kapatma kararı aldı
Venezüella hükümeti, Norveç ve Avustralya’daki büyükelçiliklerini kapatarak Burkina Faso ve Zimbabve’de yeni elçilikler açacağını açıkladı. Kararın, ABD'yla... 13.10.2025, Sputnik Türkiye
Venezüella hükümeti, dış temsilcilik yapılanmasında değişikliğe gittiğini duyurdu.Norveç ve Avustralya’daki büyükelçiliklerini kapatan hükümet, Burkina Faso ve Zimbabve’de ise yeni elçilikler açma kararı aldı. Caracas yönetimi, bu adımın 'stratejik kaynakların yeniden tahsisi' kapsamında atıldığını açıkladı.Bu gelişme, Norveç’te Venezüella muhalefet lideri Maria Corina Machado’nun Nobel Barış Ödülü kazanmasının ardından geldi. Venezuela yönetimi, yeni açılacak elçiliklerin 'anti-sömürgeci mücadelede müttefik ülkelerle' enerji, tarım ve madencilik gibi alanlarda ortak projelere odaklanacağını duyurdu.
venezüella, norveç, avustralya, abd, oslo, nobel, nobel ödülü, nobel barış ödülü, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
venezüella, norveç, avustralya, abd, oslo, nobel, nobel ödülü, nobel barış ödülü, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro

Venezüella, Norveç ve Avustralya’daki büyükelçiliklerini kapatma kararı aldı

Abone ol
Venezüella hükümeti, dış temsilcilik yapılanmasında değişikliğe gittiğini duyurdu.
Venezüella hükümeti, dış temsilcilik yapılanmasında değişikliğe gittiğini duyurdu.
Norveç ve Avustralya'daki büyükelçiliklerini kapatan hükümet, Burkina Faso ve Zimbabve'de ise yeni elçilikler açma kararı aldı. Caracas yönetimi, bu adımın 'stratejik kaynakların yeniden tahsisi' kapsamında atıldığını açıkladı.
Bu gelişme, Norveç'te Venezüella muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun Nobel Barış Ödülü kazanmasının ardından geldi. Venezuela yönetimi, yeni açılacak elçiliklerin 'anti-sömürgeci mücadelede müttefik ülkelerle' enerji, tarım ve madencilik gibi alanlarda ortak projelere odaklanacağını duyurdu.
GÖRÜŞ
Uzmanlar, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü değerlendirdi: 'Batılı elitler için bir maskaralığa dönüştü'
10 Ekim, 18:44
GÖRÜŞ
Uzmanlar, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü değerlendirdi: 'Batılı elitler için bir maskaralığa dönüştü'
10 Ekim, 18:44
