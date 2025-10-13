https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/uzmani-misirda-gerceklesecek-gazze-baris-zirvesini-degerlendirdi-bolgedeki-dengeler-degisir-mi--1100147016.html

Uzmanı Mısır'da gerçekleşecek Gazze Barış Zirvesi'ni değerlendirdi: Bölgedeki dengeler değişir mi?

Uzmanı Mısır'da gerçekleşecek Gazze Barış Zirvesi'ni değerlendirdi: Bölgedeki dengeler değişir mi?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın da aralarında bulunduğu 20 dünya lideri, Gazze’deki ateşkes anlaşmasını şekillendirmek üzere bugün Mısır’da... 13.10.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın da yer aldığı 20 dünya lideri, Gazze’deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere bugün Mısır’da düzenlenecek “Barış Zirvesi”nde bir araya gelecek. Zirveyeaz bir süre kala İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Netanyahu’nun zirveye katılamayacağı açıklandı. Açıklamada "Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Trump tarafından bugün Mısır'da düzenlenecek konferansa davet edildi. Başbakan, daveti için Başkan Trump'a teşekkür etti ancak tatilin yakın olması nedeniyle katılamayacağını söyledi" denildi. Peki Gazze Barış Zirvesi’nde neler yaşanır? Zirveden hangi kararlar çıkar? Bölgedeki dengeleri değiştirir mi? Dr. Ufuk Necat Taşçı, Sputnik’e anlattı.‘Netanyahu’nun katılmak istememe sebebi; zirvede herkesin mutabık kaldığı bir metne onay verme durumunda bırakılmaktan korkması’Dr. Ufuk Necat Taşçı, Netanyahu’nun zirveye az bir süre kala toplantıya katılmayacağını bildirmesini şu sözlerle değerlendirdi:‘Netanyahu, marjinalize olup iç ve dış siyasette bir çıkış bulabilmek adına İran’a yönelik saldırılar başlatabilir’Taşçı, Netanyahu'nun "Önümüzde hala büyük güvenlik sorunları var. Bazı düşmanlarımız bize tekrar saldırmak için toparlanmaya çalışıyor." iddiasını şöyle okuyor:“ Netanyahu Gazze’deki soykırımın bitmesi ile beraber bölgede kaosu yaymak için tüm mazeretleri elinden alınmış ve iç siyasette sıkışmış, uluslararası toplumdan izole edilmiş birisi ve hükümeti de aynı akıbeti yaşıyor. Dolayısıyla marjinalize olup hem iç hem dış siyasette bir çıkış bulabilmek adına İran veya Irak’ta İran destekli gruplara yönelik saldırılar başlatabilir.”‘Süreç sadece bölgede değil tüm dünyada dengeleri değiştirdi’Dr. Ufuk Necat Taşçı, bu durumun dünyadaki dengeleri değiştirdiğini belirtti:

