Uzmanı Mısır'da gerçekleşecek Gazze Barış Zirvesi'ni değerlendirdi: Bölgedeki dengeler değişir mi?

15:05 13.10.2025 (güncellendi: 15:24 13.10.2025)
Özel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın da aralarında bulunduğu 20 dünya lideri, Gazze’deki ateşkes anlaşmasını şekillendirmek üzere bugün Mısır’da düzenlenecek “Barış Zirvesi”nde buluşuyor. Ancak zirve öncesi İsrail Başbakanı Netanyahu’nun katılmayacağı açıklandı. Peki zirveden hangi kararlar çıkabilir, bölgedeki dengeler değişir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın da yer aldığı 20 dünya lideri, Gazze’deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere bugün Mısır’da düzenlenecek “Barış Zirvesi”nde bir araya gelecek. Zirveyeaz bir süre kala İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Netanyahu’nun zirveye katılamayacağı açıklandı. Açıklamada "Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Trump tarafından bugün Mısır'da düzenlenecek konferansa davet edildi. Başbakan, daveti için Başkan Trump'a teşekkür etti ancak tatilin yakın olması nedeniyle katılamayacağını söyledi" denildi. Peki Gazze Barış Zirvesi’nde neler yaşanır? Zirveden hangi kararlar çıkar? Bölgedeki dengeleri değiştirir mi? Dr. Ufuk Necat Taşçı, Sputnik’e anlattı.
‘Netanyahu’nun katılmak istememe sebebi; zirvede herkesin mutabık kaldığı bir metne onay verme durumunda bırakılmaktan korkması’
Dr. Ufuk Necat Taşçı, Netanyahu’nun zirveye az bir süre kala toplantıya katılmayacağını bildirmesini şu sözlerle değerlendirdi:
“Bu zirve kesinlikle tarihi bir an. Özellikle İsrail-İran arasındaki 12 gün savaşında olduğu gibi yine İsrail’in bir savaşının, soykırımının ABD tarafından belirlenen ve dayatılan bir anlaşma ile bitirilmesi önemli. Netanyahu’nun katılmak istememe sebebi zirvede herkesin mutabık kaldığı bir metne direkt onay verme durumunda bırakılmaktan korkması. Çünkü bu mutabakat ve anlaşmayı hem kendi şartlarıyla yapmaması hem de iç siyasette kullanamaması gibi ‘riskler’ görüyor muhtemelen.”
‘Netanyahu, marjinalize olup iç ve dış siyasette bir çıkış bulabilmek adına İran’a yönelik saldırılar başlatabilir’
Taşçı, Netanyahu'nun "Önümüzde hala büyük güvenlik sorunları var. Bazı düşmanlarımız bize tekrar saldırmak için toparlanmaya çalışıyor." iddiasını şöyle okuyor:
“ Netanyahu Gazze’deki soykırımın bitmesi ile beraber bölgede kaosu yaymak için tüm mazeretleri elinden alınmış ve iç siyasette sıkışmış, uluslararası toplumdan izole edilmiş birisi ve hükümeti de aynı akıbeti yaşıyor. Dolayısıyla marjinalize olup hem iç hem dış siyasette bir çıkış bulabilmek adına İran veya Irak’ta İran destekli gruplara yönelik saldırılar başlatabilir.”
‘Süreç sadece bölgede değil tüm dünyada dengeleri değiştirdi’
Dr. Ufuk Necat Taşçı, bu durumun dünyadaki dengeleri değiştirdiğini belirtti:
"Şu ana kadarki süreç sadece bölgede değil tüm dünyada İsrail aleyhine dengeleri değiştirdi. İsrail dengelenmezse çok daha katı bir izolasyon sürecine girebilir. Bu en başta İsrail içerisindeki siyonist olmayan Yahudileri de mağdur edecek bir sürece evrilebilir. Katar’a yönelik saldırı sonrası büyük bir kırılma yaşayan bölge, bundan sonra eskisi gibi olmayacaktır. Şayet Mısır’da herkesi tatmin eden ve ABD’nin bölge ülkelerine kesin taahhütler vermekte yetersiz kaldığı bir süreç görürsek bu ABD açısından da büyük bir kayıp anlamına gelecektir.”