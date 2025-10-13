Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda adı geçmişti: Ziynet Sali ifade verdi

Çarşamba günü yapılan operasyon sırasında adımın geçmesi; beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi derinden üzdü. Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim. Hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür ortamlarda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım. Sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için bu açıklamayı yapmak istedim. Sevgi ve iyilikle…