https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/unlulere-yonelik-uyusturucu-operasyonunda-adi-gecmisti-ziynet-sali-ifade-verdi-1100160437.html
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda adı geçmişti: Ziynet Sali ifade verdi
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda adı geçmişti: Ziynet Sali ifade verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında sanatçıların da bulunduğu birçok isim gözaltına... 13.10.2025
2025-10-13T22:49+0300
2025-10-13T22:58+0300
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında birçok isim gözaltına alınmıştı.İfadesi alınanlar arasında İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu gibi tanınmış isimler yer aldı.Operasyon günü yurt dışında bulunan şarkıcı Ziynet Sali ise Türkiye'ye döndükten sonra ifadesini verdi. Sali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda adı geçmişti: Ziynet Sali ifade verdi

22:49 13.10.2025 (güncellendi: 22:58 13.10.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında sanatçıların da bulunduğu birçok isim gözaltına alınmıştı. Toplam 19 kişinin örneklerinin alındığı belirtilirken, o gün yurt dışında olan şarkıcı Ziynet Sali de Türkiye’ye döndükten sonra ifadesini bugün verdi.
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında birçok isim gözaltına alınmıştı.
İfadesi alınanlar arasında İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu gibi tanınmış isimler yer aldı.
Operasyon günü yurt dışında bulunan şarkıcı Ziynet Sali ise Türkiye’ye döndükten sonra ifadesini verdi. Sali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Çarşamba günü yapılan operasyon sırasında adımın geçmesi; beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi derinden üzdü. Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim. Hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür ortamlarda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım. Sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için bu açıklamayı yapmak istedim. Sevgi ve iyilikle…
YAŞAM
Ünlü isimlerin uyuşturucuyla imtihanı: Kimler gözaltına alındı, hangi isimler ceza aldı, hangi isimler cezaevine girdi?
9 Ekim, 13:21
