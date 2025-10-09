https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/unlu-isimlerin-uyusturucuyla-imtihani-kimler-gozaltina-alindi-hangi-isimler-tutuklandi-hangi-1100050935.html

Ünlü isimlerin uyuşturucuyla imtihanı: Kimler gözaltına alındı, hangi isimler ceza aldı, hangi isimler cezaevine girdi?

Ünlü isimlerin uyuşturucuyla imtihanı: Kimler gözaltına alındı, hangi isimler ceza aldı, hangi isimler cezaevine girdi?

09.10.2025

Türkiye, dün aralarında Hadise, Kubilay Aka, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinççi, Kaan Yıldırım ve Duygu Özaslan olduğu ünlü isimlerin alındığı uyuşturucu operasyonunu konuştu. Ünlü isimler ifadelerinin ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Akıllara ise uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınan, tutuklanan hatta hapis yatan ünlü isimleri geldi. Peki kim o ünlüler?Cezaevine bile girdiÜnlü şarkıcı Deniz Seki, ‘uyuşturucu temin etmek’ suçundan 2009 yılında tutuklandı. 220 gün cezaevinde kalan ünlü isim, ilk duruşmada tahliye edildi. Ama devam eden yargılama sonrasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay’ın cezasını onamasının ardından ise 2014 yılında hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Seki ise altı ay firari olarak arandıktan sonra saklandığı evde yakalandı. Yeniden cezaevine giren Seki, 5 Haziran 2017'de tahliye edildi.Uyuşturucu tedavisi görmeyi kabul ettiMegastar Tarkan da 2010 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Tarkan hakkında 2 yılı kadar hapis istemiyle dava açıldı ve yargılandı. Ünlü isim duruşmada 'Sanatçıyım. Hayatın ve şöhretin zorluklarından dolayı bir dönem esrar maddesi kullandığımı kabul ediyorum. Operasyondan sonra kullanmadım. Pişmanım" diye ifade verdi. Yargılama sonrasında ise ünlü isim hakkında denetim ve uyuşturucu tedavisi şartı getirildi. 'Yurt dışında yanlışlıkla kullanmış olabilirim' 2015 yılında da aralarında Kenan İmirzalıoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ünlü isme yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Ünlü isimler gözaltına alınırken haklarında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan dava açıldı. Yargılama sonucunda İmirzalıoglu başta olmak üzere birçok ünlü isim 'uyuşturucu ticareti' suçundan beraat etti ama uyuşturucu kullanma suçundan 10 ay ceza aldı. ‘Uyuşturucu madde kullanmıyorum ama denedim’ diyen İmirzalıoğlu, ‘Operasyondan birkaç gün önce Yunanistan’ın Simi Adasında denemiştim. Birkaç gün sonra operasyon oldu ve teste girince de kanımda çıktı. Orada ikram edilen sigarayı aldığımda uyuşturucu olduğunu anladım’ şeklinde ifade vermişti. Aynı operasyonda birçok isim alındıİmirzalıoğlu'yla birlikte aynı operasyonda Hakan Yılmaz, Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Murat Yıldırım, Sarp Apak, Şahin Irmak, Engin Günaydın, Mehmet Erdem, İlker Aksum, Nehir Erdoğan, Gökçe Özyol, Özge Özpirinççi, Ersin Korkut, Duygu Yetiş ve Orçun Koray da gözaltına alınmıştı.Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca da yargılanmıştıÜnlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca da 2019 yılında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ceza almıştı. İki ünlü isim de ifadelerinde uyuşturucu madde kullandıklarını kabul etmişti.

