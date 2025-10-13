https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/turkiyede-satilan-gayrimenkul-sayisi-9-ayda-23-milyona-yaklasti-1100140882.html
Türkiye'de satılan gayrimenkul sayısı 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı
Türkiye'de satılan gayrimenkul sayısı 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı
Sputnik Türkiye
Yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamında da bu ivmeyi sürdürdü. Türkiye'de... 13.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-13T13:32+0300
2025-10-13T13:32+0300
2025-10-13T13:32+0300
türki̇ye
arsa
gayrimenkul
konut
emlak
konut satışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098662169_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_bf8940bdaccb1d6c652a0efbbdef2f0b.png
Türkiye'de satılan gayrimenkul sayısı 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı.Gayrimenkul satışlarıYılın 9 ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde artarken sadece martta düşüş gösterdi. Mart ayında düşüşMarttaki kısmi düşüş oranı yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.En büyük satış eylüldeÜlke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687 oldu. Böylece yılın en yüksek aylık satış sayısına eylülde ulaşılmış oldu. Geçen ay satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yıllık bazda yüzde 5,4 artış gösterdi.Ocak-eylül döneminde ise gayrimenkul satışları yüzde 11,4 artarak 2 milyon 290 bin 485'e yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-eylül verisine çok yakın gerçekleşti. Bu döneme ilişkin rekor 2022 yılında 2 milyon 295 bin 393 adetle kırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/universite-ogrencilerinin-kiralik-ev-telasi-bitmedi-ankarada-bolge-bolge-kiralar-ne-kadar-1099394177.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098662169_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_863f27fc9db6ce518867a5c3be096261.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gayrimenkul satışları, emlak piyasası, konut satışları
gayrimenkul satışları, emlak piyasası, konut satışları
Türkiye'de satılan gayrimenkul sayısı 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı
Yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamında da bu ivmeyi sürdürdü. Türkiye'de satılan gayrimenkul sayısı 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı.
Türkiye'de satılan gayrimenkul sayısı 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı.
Yılın 9 ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde artarken sadece martta düşüş gösterdi.
Marttaki kısmi düşüş oranı yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.
Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687 oldu. Böylece yılın en yüksek aylık satış sayısına eylülde ulaşılmış oldu. Geçen ay satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yıllık bazda yüzde 5,4 artış gösterdi.
Ocak-eylül döneminde ise gayrimenkul satışları yüzde 11,4 artarak 2 milyon 290 bin 485'e yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-eylül verisine çok yakın gerçekleşti. Bu döneme ilişkin rekor 2022 yılında 2 milyon 295 bin 393 adetle kırılmıştı.