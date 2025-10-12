Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/iletisim-baskani-duran-cumhurbaskani-erdogan-gazze-zirvesine-katilmak-icin-yarin-misira-gidecek-1100126263.html
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesine katılmak için yarın Mısır'a gidecek
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesine katılmak için yarın Mısır'a gidecek
12.10.2025
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla 13 Ekim’de Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde uluslararası bir barış zirvesi düzenlenecek. 'Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi' adıyla yapılacak toplantıya, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump eş başkanlık edecek. Zirveye 20’den fazla ülkenin liderlerinin katılması bekleniyor.
20:38 12.10.2025
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Trump’ın davetine icabetle Gazze zirvesine katılmak üzere yarın Mısır'a gideceğini duyurdu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabetle, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El-Şeyh’i ziyaret edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve’de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır."

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla 13 Ekim’de Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde uluslararası bir barış zirvesi düzenlenecek.
'Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi' adıyla yapılacak toplantıya, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump eş başkanlık edecek.
Zirveye 20’den fazla ülkenin liderlerinin katılması bekleniyor.
