https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/iletisim-baskani-duran-cumhurbaskani-erdogan-gazze-zirvesine-katilmak-icin-yarin-misira-gidecek-1100126263.html

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesine katılmak için yarın Mısır'a gidecek

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesine katılmak için yarın Mısır'a gidecek

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Trump’ın davetine icabetle Gazze zirvesine katılmak üzere yarın... 12.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-12T20:38+0300

2025-10-12T20:38+0300

2025-10-12T20:38+0300

dünya

türkiye

recep tayyip erdoğan

burhanettin duran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100058568_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_5ef6de21074468484eb0ac9f25e7a0ae.jpg

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla 13 Ekim’de Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde uluslararası bir barış zirvesi düzenlenecek. 'Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi' adıyla yapılacak toplantıya, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump eş başkanlık edecek. Zirveye 20’den fazla ülkenin liderlerinin katılması bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, recep tayyip erdoğan, burhanettin duran