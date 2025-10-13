ABD Başkanı Trump, İsrail'e geldi
09:50 13.10.2025
Trump, İsrail'de
© AP Photo / Evan Vucci
Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.
Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Benyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.
Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.
Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.
Trump, yerel saatle 13:00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.
Dev teşekkür: 3 futbol sahası uzunluğunda
Gazze’de Hamas tarafından 738 gün boyunca alıkonulduktan sonra serbest bırakılan İsrailliler için Tel Aviv’de ABD Büyükelçiliği karşısında dev bir karşılama etkinliği düzenlendi.
“Esir Aileleri Aktivistleri” ile “Silah Arkadaşları” adlı grupların öncülüğünde hazırlanan ve üç futbol sahası uzunluğunda alana yayılan büyük çaplı enstalasyon, ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür mesajı taşırken, serbest bırakılanların dönüş yolunda helikopterlerden görebilmesi amacıyla tasarlandı.