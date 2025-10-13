Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
ABD Başkanı Trump, İsrail'e geldi
ABD Başkanı Trump, İsrail'e geldi
Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı. 13.10.2025, Sputnik Türkiye
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
donald trump
jared kushner
i̇srail
gazze
ortadoğu
Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Benyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.Trump, yerel saatle 13:00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.Dev teşekkür: 3 futbol sahası uzunluğundaGazze’de Hamas tarafından 738 gün boyunca alıkonulduktan sonra serbest bırakılan İsrailliler için Tel Aviv’de ABD Büyükelçiliği karşısında dev bir karşılama etkinliği düzenlendi. “Esir Aileleri Aktivistleri” ile “Silah Arkadaşları” adlı grupların öncülüğünde hazırlanan ve üç futbol sahası uzunluğunda alana yayılan büyük çaplı enstalasyon, ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür mesajı taşırken, serbest bırakılanların dönüş yolunda helikopterlerden görebilmesi amacıyla tasarlandı.
i̇srail
gazze
SON HABERLER
donald trump, jared kushner, i̇srail, gazze, ortadoğu
donald trump, jared kushner, i̇srail, gazze, ortadoğu

ABD Başkanı Trump, İsrail'e geldi

09:50 13.10.2025 (güncellendi: 10:38 13.10.2025)
Trump, İsrail'de
Trump, İsrail'de - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.
Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Benyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.

Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.

Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Trump, yerel saatle 13:00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.
Trump, İsrail'de
Trump, İsrail'de - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
Trump, İsrail'de
© AP Photo / Evan Vucci

Dev teşekkür: 3 futbol sahası uzunluğunda

Gazze’de Hamas tarafından 738 gün boyunca alıkonulduktan sonra serbest bırakılan İsrailliler için Tel Aviv’de ABD Büyükelçiliği karşısında dev bir karşılama etkinliği düzenlendi.
İsrail'den Trump'a dev teşekkür: 3 futbol sahası uzunluğunda
İsrail'den Trump'a dev teşekkür: 3 futbol sahası uzunluğunda - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
İsrail'den Trump'a dev teşekkür: 3 futbol sahası uzunluğunda
© AA / Stringer
“Esir Aileleri Aktivistleri” ile “Silah Arkadaşları” adlı grupların öncülüğünde hazırlanan ve üç futbol sahası uzunluğunda alana yayılan büyük çaplı enstalasyon, ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür mesajı taşırken, serbest bırakılanların dönüş yolunda helikopterlerden görebilmesi amacıyla tasarlandı.
Hamas Gazze'deki bazı İsrailli rehineleri Kızılhaç heyetine teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Rehine takası başladı, Hamas silahsızlanmayı kabul etti: Trump ve Netanyahu İsrail Meclisi'nde konuşma yapacak
08:29
