https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/tihekten-tesetturlu-kadini-havuz-bolgesine-almayan-dernege-204-bin-285-lira-ceza--1100150251.html

TİHEK'ten, tesettürlü kadını havuz bölgesine almayan derneğe 204 bin 285 lira ceza

TİHEK'ten, tesettürlü kadını havuz bölgesine almayan derneğe 204 bin 285 lira ceza

Sputnik Türkiye

TİHEK, tesettürlü olduğu için açık havuzun bulunduğu bölgeye alınmadığı gerekçesiyle TSYD'ye 'ayrımcılık'tan 204 bin 285 lira ceza kesti. 13.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-13T16:09+0300

2025-10-13T16:09+0300

2025-10-13T16:10+0300

türki̇ye

türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek)

tsyd

ayrımcılık

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), tesettürlü olduğu için açık havuzun bulunduğu bölgeye giremeyeceği gerekçesiyle dernek üyesinin eşini içeri almayan Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD), "ayrımcılık" gerekçesiyle üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası verdi.TSYD Başkanı tarafından sözlü talimat verildiği tespit edildiTİHEK'in kararına göre, TSYD üyesi M.İ'nin eşi M.İ'nin derneğe ait İstanbul Levent'te bulunan tesisteki açık havuza tesettürlü olması nedeniyle girişine izin verilmedi. Buradaki görevliler tarafından "yalnızca kapalı havuzu kullanabileceği" söylenen M.İ, açık havuzu kullanmayacağını ve çocuklarının başında bekleyeceğini ifade etmesine rağmen tesettürlü olması nedeniyle havuz alanına girmesinin yasak olduğu söylenerek geri çevrildi. Yaşanan olayların basına yansıması üzerine TİHEK, resen inceleme başlattı.İnceleme sonucu, "TSYD Başkanı tarafından tesettürlü üyelerin veya üyelerin tesettürlü eşlerinin havuz alanına alınmaması yönünde sözlü talimat verildiği" tespit edildi. TİHEK, olayda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu kapsamında din ve inanç temelinde "ayrımcılık" yapıldığı gerekçesiyle TSYD'ye üst sınırdan olmak üzere 204 bin 285 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.Kararda, Anayasa güvencesi vurgusu yapıldıTİHEK'in kararında, Anayasa'nın 24. maddesinde herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunun güvence altına alındığı vurgulandı.Yaşanan olayda, ayrımcı uygulama yapıldığı ve bunun "meşru bir amaca dayanmadığı" kaydedilen kararda, başvurucunun inançlarını dışa vurma biçimlerinden biri olan kıyafet tercihi nedeniyle hizmetten yararlanmasının engellendiği bildirildi. Din ve vicdan özgürlüğünün, devlet veya kişiler tarafından temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıracak ya da Anayasa'da öngörülenden daha geniş şekilde sınırlandırılacak biçimde yorumlanamayacağına işaret edilen kararda, hiç kimsenin inancı veya inancına uygun yaşam biçimi sebebiyle farklı muameleye tabi tutulamayacağının altı çizildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/tihekten-tesetturlu-mayo-yasagina-141-bin-934-lira-ceza-1090363327.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek), tsyd, ayrımcılık, ceza