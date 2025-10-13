Türkiye
Güçlü Güneş patlamaları yeniden başladı, bilim insanları da şaşkın: 'Beklenenden erken döndü'
Güçlü Güneş patlamaları yeniden başladı, bilim insanları da şaşkın: 'Beklenenden erken döndü'
Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü, tahminlerin aksine Güneş’te güçlü patlamaların yeniden başladığını duyurdu. Bilim insanlarına göre, Eylül... 13.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü, tahminlerin aksine Güneş’te güçlü patlamaların yeniden başladığını duyurdu. Bilim insanlarına göre, Eylül sonunda yaşanan sarsıntıların ardından bu kadar erken toparlanma beklenmiyordu. Uzmanlar, jeomanyetik etkilerin Dünya’yı bu hafta etkileyeceğini belirtiyor.
Tahminleri altüst eden bir gelişme yaşandı. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü’ne (IKI) bağlı Güneş Astronomi Laboratuvarı, “Tahminlerin aksine güçlü güneş parlamaları yeniden başladı” açıklamasıyla dikkat çekti.
Laboratuvar, Güneş'in şu anda her biri yaklaşık 150 bin kilometre büyüklüğünde iki aktif merkeze sahip olduğunu bildirdi. Bu merkezlerde yoğun enerji birikimi, C ve M sınıfı güneş patlamalarına yol açıyor.

Bilim insanları şaşkın: Bu kadar erken toparlanma beklenmiyordu

Uzmanlara göre, Güneş normalde Eylül sonu ve Ekim başındaki çalkantılı dönemden sonra uzun süre sakin kalmalıydı. Ancak yıldız, beklenenden çok daha kısa sürede yeniden aktif hale geldi.
Laboratuvar açıklamasında, “Mevcut parlama oranı M1.0 ila M2.0 arasında. Dört ayın en yüksek değeri olan M6.4 seviyesi (28 Eylül) yeniden aşılabilir,” ifadeleri yer aldı.

X sınıfı patlama riski izleniyor

Bilim insanları, şu anda tam ölçekli bir güneş parlaması yaşandığını belirtiyor ancak X sınıfı patlama seviyesine henüz ulaşılmadığını vurguluyor.
Uzmanlar, “Bu seviyeye çıkma potansiyeli şu an görünmüyor, ancak Güneş’in davranışını gözle tahmin etmek imkânsız,” açıklamasında bulundu. X sınıfı güneş patlamaları, yeryüzündeki radyo iletişimini, uyduları ve elektrik şebekelerini etkileyebilecek kadar güçlü olaylar olarak biliniyor.

Dünya üzerindeki etkiler birkaç gün içinde hissedilecek

Güneş patlamalarının Dünya üzerindeki jeomanyetik etkilerinin Çarşamba veya Perşembe günü başlaması bekleniyor. Bu durum, aurora (kutup ışıkları) olaylarının artmasına ve bazı bölgelerde uydu iletişiminde kesintilere neden olabilir.
Laboratuvarın internet sitesinde yer alan verilere göre, pazartesi günü sekiz C sınıfı ve bir M sınıfı patlama kaydedildi.

Güneş aktivitesi neden önemli?

Güneş patlamaları, Dünya’nın manyetik alanını doğrudan etkileyebildiği için hem teknolojik altyapılar hem de uzay görevleri açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda jeomanyetik fırtınaların şiddetini izlemeye devam edecek.
