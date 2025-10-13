https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/guclu-gunes-patlamalari-yeniden-basladi-bilim-insanlari-da-saskin-beklenenden-erken-dondu-1100137100.html
Güçlü Güneş patlamaları yeniden başladı, bilim insanları da şaşkın: 'Beklenenden erken döndü'
Tahminleri altüst eden bir gelişme yaşandı. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü'ne (IKI) bağlı Güneş Astronomi Laboratuvarı, "Tahminlerin aksine güçlü güneş parlamaları yeniden başladı" açıklamasıyla dikkat çekti.Laboratuvar, Güneş'in şu anda her biri yaklaşık 150 bin kilometre büyüklüğünde iki aktif merkeze sahip olduğunu bildirdi. Bu merkezlerde yoğun enerji birikimi, C ve M sınıfı güneş patlamalarına yol açıyor.Bilim insanları şaşkın: Bu kadar erken toparlanma beklenmiyorduUzmanlara göre, Güneş normalde Eylül sonu ve Ekim başındaki çalkantılı dönemden sonra uzun süre sakin kalmalıydı. Ancak yıldız, beklenenden çok daha kısa sürede yeniden aktif hale geldi.Laboratuvar açıklamasında, "Mevcut parlama oranı M1.0 ila M2.0 arasında. Dört ayın en yüksek değeri olan M6.4 seviyesi (28 Eylül) yeniden aşılabilir," ifadeleri yer aldı.X sınıfı patlama riski izleniyorBilim insanları, şu anda tam ölçekli bir güneş parlaması yaşandığını belirtiyor ancak X sınıfı patlama seviyesine henüz ulaşılmadığını vurguluyor.Uzmanlar, "Bu seviyeye çıkma potansiyeli şu an görünmüyor, ancak Güneş'in davranışını gözle tahmin etmek imkânsız," açıklamasında bulundu. X sınıfı güneş patlamaları, yeryüzündeki radyo iletişimini, uyduları ve elektrik şebekelerini etkileyebilecek kadar güçlü olaylar olarak biliniyor.Dünya üzerindeki etkiler birkaç gün içinde hissedilecekGüneş patlamalarının Dünya üzerindeki jeomanyetik etkilerinin Çarşamba veya Perşembe günü başlaması bekleniyor. Bu durum, aurora (kutup ışıkları) olaylarının artmasına ve bazı bölgelerde uydu iletişiminde kesintilere neden olabilir.Laboratuvarın internet sitesinde yer alan verilere göre, pazartesi günü sekiz C sınıfı ve bir M sınıfı patlama kaydedildi.Güneş aktivitesi neden önemli?Güneş patlamaları, Dünya'nın manyetik alanını doğrudan etkileyebildiği için hem teknolojik altyapılar hem de uzay görevleri açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda jeomanyetik fırtınaların şiddetini izlemeye devam edecek.
Güçlü Güneş patlamaları yeniden başladı, bilim insanları da şaşkın: 'Beklenenden erken döndü'
Tahminleri altüst eden bir gelişme yaşandı. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü’ne (IKI) bağlı Güneş Astronomi Laboratuvarı, “Tahminlerin aksine güçlü güneş parlamaları yeniden başladı” açıklamasıyla dikkat çekti.
Laboratuvar, Güneş'in
şu anda her biri yaklaşık 150 bin kilometre
büyüklüğünde iki aktif merkeze sahip olduğunu bildirdi. Bu merkezlerde yoğun enerji birikimi, C ve M sınıfı güneş patlamalarına
yol açıyor.
Bilim insanları şaşkın: Bu kadar erken toparlanma beklenmiyordu
Uzmanlara göre, Güneş normalde Eylül sonu ve Ekim başındaki çalkantılı dönemden sonra uzun süre sakin kalmalıydı. Ancak yıldız, beklenenden çok daha kısa sürede yeniden aktif hale geldi.
Laboratuvar açıklamasında, “Mevcut parlama oranı M1.0 ila M2.0 arasında. Dört ayın en yüksek değeri olan M6.4 seviyesi (28 Eylül) yeniden aşılabilir,” ifadeleri yer aldı.
X sınıfı patlama riski izleniyor
Bilim insanları, şu anda tam ölçekli bir güneş parlaması yaşandığını belirtiyor ancak X sınıfı patlama seviyesine henüz ulaşılmadığını vurguluyor.
Uzmanlar, “Bu seviyeye çıkma potansiyeli şu an görünmüyor, ancak Güneş’in davranışını gözle tahmin etmek imkânsız,” açıklamasında bulundu. X sınıfı güneş patlamaları, yeryüzündeki radyo iletişimini, uyduları ve elektrik şebekelerini etkileyebilecek kadar güçlü olaylar olarak biliniyor.
Dünya üzerindeki etkiler birkaç gün içinde hissedilecek
Güneş patlamalarının Dünya üzerindeki jeomanyetik etkilerinin Çarşamba veya Perşembe günü
başlaması bekleniyor. Bu durum, aurora (kutup ışıkları)
olaylarının artmasına ve bazı bölgelerde uydu iletişiminde kesintilere
neden olabilir.
Laboratuvarın internet sitesinde yer alan verilere göre, pazartesi günü sekiz C sınıfı ve bir M sınıfı patlama kaydedildi.
Güneş aktivitesi neden önemli?
Güneş patlamaları, Dünya’nın manyetik alanını doğrudan etkileyebildiği için hem teknolojik altyapılar hem de uzay görevleri açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda jeomanyetik fırtınaların şiddetini izlemeye devam edecek.