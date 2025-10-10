https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/bursada-rusvet-operasyonunda-21-gozalti-eski-belediye-baskani-turgay-erdem-de-var-1100080655.html

Bursa'da rüşvet operasyonunda 21 gözaltı: Eski belediye başkanı Turgay Erdem de var

10.10.2025

Bursa'da önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem, "rüşvet ve suç örgütü kurma" iddiasıyla gözaltına alındı.Turgay Erdem gözaltındaBursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 22 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.Ev ve iş yerleri aranıyorBaşsavcılığın talimatıyla hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ile diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.21 gözaltıCumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 23 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket ile 12 araçta arama işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

