Bursa'da rüşvet operasyonunda 21 gözaltı: Eski belediye başkanı Turgay Erdem de var
Bursa'da rüşvet operasyonunda 21 gözaltı: Eski belediye başkanı Turgay Erdem de var
Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem'in de arasında bulundu 21 kişi "rüşvet ve suç örgütü kurma" gibi suçlardan... 10.10.2025

11:01 10.10.2025 (güncellendi: 12:00 10.10.2025)
Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem'in de arasında bulundu 21 kişi "rüşvet ve suç örgütü kurma" gibi suçlardan gözaltına alındı.
Bursa'da önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem, "rüşvet ve suç örgütü kurma" iddiasıyla gözaltına alındı.

Turgay Erdem gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 22 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Ev ve iş yerleri aranıyor

Başsavcılığın talimatıyla hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ile diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.

21 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 23 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket ile 12 araçta arama işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
