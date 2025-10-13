Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında iki yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi. 13.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus birimler aktif eylemler sonucu Harkov Bölgesi’ndeki Bobrovskaya Andreyevka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Moskovskoye yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Dimitrov yerleşim merkezinin doğu mahallelerine giren Rus güçler, son bir gün içerisinde 1500 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, bir tank ve 10 zırhlı savaş aracını da imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna’da ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar imha edilirken Ukrayna’nın silah sanayisi işletmesi, mühimmat ve teçhizat depolarının yanı sıra, Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 139 nokta vuruldu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 10 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 344 İHA engellendi.
Rus ordusunun özel askeri harekatı devam ediyor: İki yerleşim daha militanlardan temizlendi

Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında iki yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus birimler aktif eylemler sonucu Harkov Bölgesi’ndeki Bobrovskaya Andreyevka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Moskovskoye yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.
Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Dimitrov yerleşim merkezinin doğu mahallelerine giren Rus güçler, son bir gün içerisinde 1500 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, bir tank ve 10 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna’da ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar imha edilirken Ukrayna’nın silah sanayisi işletmesi, mühimmat ve teçhizat depolarının yanı sıra, Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 139 nokta vuruldu.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 10 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 344 İHA engellendi.
