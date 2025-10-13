https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/okan-buruktan-osimhen-ve-singo-aciklamasi--2-hafta-daha-yok-1100159002.html

Okan Buruk'tan Osimhen ve Singo açıklaması: '2 hafta daha yok'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün resmi yayın organına açıklamalarda bulundu. Buruk,Singo'nun sakatlığı ve Osimhen'in milli... 13.10.2025

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.Şampiyonlar Ligi hakkında konuşan genç teknik adam, “Ligle beraber Şampiyonlar Ligi oynamak gerçekten çok zordur. Türkiye’de bunu yaşayan takımlar hep çok zorlanmıştır. Çok şükür bunu yaşamadık. İki sene önceki Şampiyonlar Ligi’nde de bunu yaşamamıştık. Ligi hep ön sırada götürdük. Bu sene de aynı şekilde başladık. Fakat dediğim gibi zorluklar oluyor. Bazı maçlara odaklanmak daha zor oluyor" dedi.Sözlerine devam eden Buruk, "Şampiyonlar Ligi öncesi ve sonrası maçlar çok daha tehlikeli oluyor. Burada da doğru bir şekilde oyuncuları hazırlamak gerekiyor. Sadece on bir oyuncu üzerinden hiçbir zaman gidemiyorsunuz. Bütün takımı düşünerek bir şeyler yapmak zorundasınız. Buradaki ortamı da hep pozitif tutmak zorundasınız ki bu da birçok teknik adam için çok zor olabiliyor" açıklamasında bulundu.Osimhen'in uçağının hasar alması hakkında konuşan sarı kırmızılı takımın hocası, ''Gönderirken korkmaya başladık. Sadece uçağın camının kırılması değil, Afrika'da oynayan oyuncular için hem maç sertliği hem stat zeminlerinin kötü olması... Her gönderdiğimizde oyuncularımızla ilgili korkularımız artıyor'' dedi.Singo'nun sakatlığına değinen Buruk, "Tabii ki sakatlık problemleri her takım için mümkün olabiliyor. Bunu Avrupa’da da görüyoruz. Üst üste yüksek tempoda maçlar oynadığınızda bu sakatlıklar artabiliyor. Çok şükür şu ana kadar Singo’nun sakatlığı dışında çok önemli bir problemimiz yok. Onun da tedavisine başlandı ve milli arada tedavisine devam ettik. Bir an önce sahaya dönmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Şu anda en az iki hafta daha bizimle olmayacak gibi gözüküyor” şeklinde konuştu.

