https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/galatasaray-ahmet-cakarin-osimhen-iddiasina-dava-aciyor--1100002666.html
Galatasaray, Ahmet Çakar'ın Osimhen iddiasına dava açıyor
Galatasaray, Ahmet Çakar'ın Osimhen iddiasına dava açıyor
Sputnik Türkiye
Eski hakem Ahmet Çakar’ın, Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında 'Sağlık Bakanlığı kaynaklı ciddi sağlık sorunu' iddiasında bulunması büyük... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T22:41+0300
2025-10-07T22:41+0300
2025-10-07T22:41+0300
spor
ahmet çakar
galatasaray
sağlık bakanlığı
osimhen
victor james osimhen
hastalık
hastalık belirtileri
salgın hastalık
bulaşıcı hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/10/1044045668_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9aae9200d371f0d7bba7d4f37c909ab.jpg
Ahmet Çakar'ın 30 Eylül tarihinde yaptığı paylaşımda “Osimhen’in ciddi bir sağlık problemi olduğuna dair bilgi aldım, umarım doğru değildir” ifadelerini kullanması, spor kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.Sarı-kırmızılı kulüp, yorumcunun 'asılsız ve yalan' beyanlarla hem futbolcunun kişilik haklarını hem de kulübün itibarını zedelediğini belirterek hukuki süreç başlattı. Süleyman Rodop'un haberine göre; Galatasaray, RTÜK ve Sağlık Bakanlığı'na da Ahmet Çakar hakkında resmi şikayette bulundu.Spor camiasında büyük yankı uyandıran olayla ilgili Ahmet Çakar’dan henüz yeni bir açıklama gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/ahmet-cakar-btvden-kovuldugunu-acikladi-hakkimi-helal-etmiyorum-1098762450.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/10/1044045668_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b79a6d05a5eb2a327b97eca64e23a504.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet çakar, galatasaray, sağlık bakanlığı, osimhen, victor james osimhen, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, genetik hastalık
ahmet çakar, galatasaray, sağlık bakanlığı, osimhen, victor james osimhen, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, genetik hastalık
Galatasaray, Ahmet Çakar'ın Osimhen iddiasına dava açıyor
Eski hakem Ahmet Çakar’ın, Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında 'Sağlık Bakanlığı kaynaklı ciddi sağlık sorunu' iddiasında bulunması büyük tepki topladı. Sarı kırmızılı kulüp, Çakar'ın iddiası hakkında dava açmaya hazırlanıyor.
Ahmet Çakar'ın 30 Eylül tarihinde yaptığı paylaşımda “Osimhen’in ciddi bir sağlık problemi olduğuna dair bilgi aldım, umarım doğru değildir” ifadelerini kullanması, spor kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
Sarı-kırmızılı kulüp, yorumcunun 'asılsız ve yalan' beyanlarla hem futbolcunun kişilik haklarını hem de kulübün itibarını zedelediğini belirterek hukuki süreç başlattı. Süleyman Rodop'un haberine göre; Galatasaray, RTÜK ve Sağlık Bakanlığı'na da Ahmet Çakar hakkında resmi şikayette bulundu.
Spor camiasında büyük yankı uyandıran olayla ilgili Ahmet Çakar’dan henüz yeni bir açıklama gelmedi.