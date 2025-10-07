https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/galatasaray-ahmet-cakarin-osimhen-iddiasina-dava-aciyor--1100002666.html

Galatasaray, Ahmet Çakar'ın Osimhen iddiasına dava açıyor

Eski hakem Ahmet Çakar'ın, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında 'Sağlık Bakanlığı kaynaklı ciddi sağlık sorunu' iddiasında bulunması büyük... 07.10.2025

Ahmet Çakar'ın 30 Eylül tarihinde yaptığı paylaşımda “Osimhen’in ciddi bir sağlık problemi olduğuna dair bilgi aldım, umarım doğru değildir” ifadelerini kullanması, spor kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.Sarı-kırmızılı kulüp, yorumcunun 'asılsız ve yalan' beyanlarla hem futbolcunun kişilik haklarını hem de kulübün itibarını zedelediğini belirterek hukuki süreç başlattı. Süleyman Rodop'un haberine göre; Galatasaray, RTÜK ve Sağlık Bakanlığı'na da Ahmet Çakar hakkında resmi şikayette bulundu.Spor camiasında büyük yankı uyandıran olayla ilgili Ahmet Çakar’dan henüz yeni bir açıklama gelmedi.

