Mısır'da Trump'a verilecek olan Nil Nişanı nedir?
Mısır için en büyük ödüllerden biri olan Nil Nişanı nedir? Bu nişanı kimler alabilir? Bugüne kadar kimlere Nil Nişanı almaya hak kazanmıştır?
Nil Nişanı, Mısır devletinin verdiği en yüksek onur nişanı olarak biliniyor. Devlet başkanları, liderler, bilim insanları ve uluslararası alanda önemli katkılar sunan kişilere veriliyor. İşte tarihçesi, önemi ve bugüne kadar bu nişanı alan dikkat çeken isimler.
Nil Nişanı, 1915 yılında Mısır Sultanı Hüseyin Kamil tarafından kuruldu. Mısır tarihinde hem monarşi döneminde hem de cumhuriyet döneminde önemini koruyan nadir nişanlardan biridir. 1953’ten sonra Mısır Cumhuriyeti tarafından yeniden düzenlenen bu nişan, ülkeye olağanüstü hizmetlerde bulunanlara verilmektedir. Nişan, Mısır Cumhurbaşkanı tarafından takdim edilir ve genellikle devlet ziyaretleri, diplomatik temaslar veya tarihi önemi olan katkılar sırasında sahiplerini bulur. Nil Nişanı yalnızca Mısırlılara değil, yabancı devlet liderlerine ve seçkin kişilere de verilebilir.
Bu nişan, adını Mısır’ın hayat kaynağı olarak bilinen Nil Nehri’nden alır ve ülkeyi temsil eden en saygın sembollerden biridir. Uluslararası diplomaside prestij göstergesi olarak kabul edilir ve çoğunlukla stratejik veya dostane ilişkileri güçlendirmek için kullanılır.
Nil Nişanı’nın tasarımı da dikkat çekicidir. Altın ve emaye kullanılarak üretilir ve merkezinde Nil’i sembolize eden bir motif bulunur. Özel kutusunda sunulan nişan, yalnızca üst düzey devlet törenlerinde takdim edilir.
Nil Nişanı’nı kimler aldı?
Bugüne kadar Nil Nişanı’nı alan isimler arasında dünya siyasetinin önde gelen liderleri, bilim insanları ve devlet adamları yer alıyor. İşte dikkat çeken bazı isimler:
Narendra Modi Hindistan Başbakanı
Nelson Mandela Güney Afrika eski Devlet Başkanı
Kral Hüseyin Ürdün eski Kralı
Habib Burgiba Tunus’un ilk Cumhurbaşkanı
Haile Selassie Etiyopya İmparatoru
Jacques Chirac Fransa eski Cumhurbaşkanı
Charles de Gaulle Fransa Cumhurbaşkanı
Dwight D. Eisenhower Eski ABD Başkanı
Prenses Alice İngiliz Kraliyet Ailesi
Howard Carter Tutankhamun’un mezarını keşfeden arkeolog
Ahmed Zewail Nobel ödüllü Mısırlı bilim insanı