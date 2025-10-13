Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı, zirai don ve sağanak etkili olacak
Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı, zirai don ve sağanak etkili olacak
© Fotoğraf
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşüyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bazı bölgelerde kar yağışı, sağanak ve zirai don olaylarının etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı düşüyor. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyi ve Trabzon iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
Sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı
Meteoroloji, 16 ilde sarı kodlu uyarı yayınlayarak sağanak ve kar yağışı ile zirai don uyarısı yaptı. 13 Ekim'de sarı kodlu uyarı yapılan iller arasında Ağrı, Bingöl, Elazığ, Kars, Kırşehir, Niğde, Sivas, Van, Artvin, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Muş, Rize, Trabzon ve Yozgat yer alıyor.
Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ani su baskınlarına dikkat
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa: 20°C – Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 17°C – Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Artvin çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rize: 20°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, iç kesimlerde yerel kuvvetli
Samsun: 20°C – Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kuzeydoğuda ve Muş-Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgâr güneydoğuda güneyli yönlerden kuvvetli (40–60 km/saat) esecek.
Erzurum: 8°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, sabah saatlerinde yerel kuvvetli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, Batman çevreleri ile Siirt’in kuzeyinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 21°C – Parçalı çok bulutlu
