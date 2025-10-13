Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/meteorolojiden-16-il-icin-sari-kodlu-uyari-kar-yagisi-zirai-don-ve-saganak-etkili-olacak-1100128325.html
Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı, zirai don ve sağanak etkili olacak
Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı, zirai don ve sağanak etkili olacak
Meteoroloji, 13 Ekim Pazartesi günü 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kar yağışı, sağanak ve zirai don bekleniyor. Rize, Erzurum, Kars, Muş ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı düşüyor. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyi ve Trabzon iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Sarı kodlu yağış uyarısı yapıldıMeteoroloji, 16 ilde sarı kodlu uyarı yayınlayarak sağanak ve kar yağışı ile zirai don uyarısı yaptı. 13 Ekim'de sarı kodlu uyarı yapılan iller arasında Ağrı, Bingöl, Elazığ, Kars, Kırşehir, Niğde, Sivas, Van, Artvin, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Muş, Rize, Trabzon ve Yozgat yer alıyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Ani su baskınlarına dikkatYağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgârın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bursa: 20°C – Parçalı bulutluÇanakkale: 21°C – Parçalı bulutluİstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutluKırklareli: 20°C – Parçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Afyonkarahisar: 15°C – Parçalı ve az bulutluDenizli: 21°C – Parçalı ve az bulutluİzmir: 24°C – Parçalı ve az bulutluMuğla: 21°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Adana: 26°C – Parçalı ve az bulutluAntalya: 27°C – Parçalı ve az bulutluHatay: 26°C – Parçalı ve az bulutluIsparta: 19°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Ankara: 15°C – Parçalı ve az bulutluEskişehir: 16°C – Parçalı ve az bulutluKonya: 15°C – Parçalı ve az bulutluYozgat: 14°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bolu: 17°C – Parçalı bulutluDüzce: 20°C – Çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSinop: 22°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZonguldak: 18°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Artvin çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Rize: 20°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, iç kesimlerde yerel kuvvetliSamsun: 20°C – Çok bulutluTokat: 17°C – Çok bulutluTrabzon: 20°C – Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların kuzeydoğuda ve Muş-Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgâr güneydoğuda güneyli yönlerden kuvvetli (40–60 km/saat) esecek.Erzurum: 8°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, sabah saatlerinde yerel kuvvetliKars: 8°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, sabah saatlerinde yerel kuvvetliMalatya: 18°C – Parçalı bulutluVan: 16°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı çok bulutlu, Batman çevreleri ile Siirt’in kuzeyinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır: 21°C – Parçalı çok bulutluGaziantep: 22°C – Parçalı bulutluMardin: 20°C – Parçalı bulutluSiirt: 21°C – Parçalı çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
06:48 13.10.2025
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşüyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bazı bölgelerde kar yağışı, sağanak ve zirai don olaylarının etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı düşüyor. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyi ve Trabzon iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji, 16 ilde sarı kodlu uyarı yayınlayarak sağanak ve kar yağışı ile zirai don uyarısı yaptı. 13 Ekim'de sarı kodlu uyarı yapılan iller arasında Ağrı, Bingöl, Elazığ, Kars, Kırşehir, Niğde, Sivas, Van, Artvin, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Muş, Rize, Trabzon ve Yozgat yer alıyor.
Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ani su baskınlarına dikkat

Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa: 20°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale: 21°C – Parçalı bulutlu
İstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 21°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Yozgat: 14°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 17°C – Parçalı bulutlu
Düzce: 20°C – Çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop: 22°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak: 18°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Artvin çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rize: 20°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, iç kesimlerde yerel kuvvetli
Samsun: 20°C – Çok bulutlu
Tokat: 17°C – Çok bulutlu
Trabzon: 20°C – Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kuzeydoğuda ve Muş-Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgâr güneydoğuda güneyli yönlerden kuvvetli (40–60 km/saat) esecek.
Erzurum: 8°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, sabah saatlerinde yerel kuvvetli
Kars: 8°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, sabah saatlerinde yerel kuvvetli
Malatya: 18°C – Parçalı bulutlu
Van: 16°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Batman çevreleri ile Siirt’in kuzeyinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 21°C – Parçalı çok bulutlu
Gaziantep: 22°C – Parçalı bulutlu
Mardin: 20°C – Parçalı bulutlu
Siirt: 21°C – Parçalı çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
