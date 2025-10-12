https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/icisleri-bakanligidan-kuvvetli-yagis-uyarisi-sel-su-baskini-kuvvetli-ruzgar-dolu-heyelan-riski-var--1100116547.html
İçişleri Bakanlığı'dan kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu, heyelan riski var
İçişleri Bakanlığı'dan kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu, heyelan riski var
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, bazı illerde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T12:25+0300
2025-10-12T12:25+0300
2025-10-12T12:25+0300
yaşam
i̇çişleri bakanlığı
sağanak
sağanak yağış uyarısı
uyarı
meteorolojik uyarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088653125_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7803d468ae510d29b903e89394a71473.jpg
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda bugün Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ile Erzurum, Ağrı, Van'ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.Doğu Karadeniz'de görülecek sağanağın Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.Ayrıca Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, heyelan riski var.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/meteoroloji-duyurdu-saganak-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-5-ile-sari-kodlu-uyari-yapildi-1100112667.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088653125_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b75e6272faf3c3d77171a8b73cd2f837.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇çişleri bakanlığı, sağanak, sağanak yağış uyarısı, uyarı, meteorolojik uyarı
i̇çişleri bakanlığı, sağanak, sağanak yağış uyarısı, uyarı, meteorolojik uyarı
İçişleri Bakanlığı'dan kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu, heyelan riski var
İçişleri Bakanlığı, bazı illerde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda bugün Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ile Erzurum, Ağrı, Van'ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Doğu Karadeniz'de görülecek sağanağın Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Ayrıca Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, heyelan riski var.