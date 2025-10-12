https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/icisleri-bakanligidan-kuvvetli-yagis-uyarisi-sel-su-baskini-kuvvetli-ruzgar-dolu-heyelan-riski-var--1100116547.html

İçişleri Bakanlığı'dan kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu, heyelan riski var

İçişleri Bakanlığı'dan kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu, heyelan riski var

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, bazı illerde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. 12.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-12T12:25+0300

2025-10-12T12:25+0300

2025-10-12T12:25+0300

yaşam

i̇çişleri bakanlığı

sağanak

sağanak yağış uyarısı

uyarı

meteorolojik uyarı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088653125_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7803d468ae510d29b903e89394a71473.jpg

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda bugün Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ile Erzurum, Ağrı, Van'ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.Doğu Karadeniz'de görülecek sağanağın Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.Ayrıca Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, heyelan riski var.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/meteoroloji-duyurdu-saganak-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-5-ile-sari-kodlu-uyari-yapildi-1100112667.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇çişleri bakanlığı, sağanak, sağanak yağış uyarısı, uyarı, meteorolojik uyarı