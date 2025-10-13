https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/maldivler-hiv-frengi-ve-hepatit-bnin-anneden-cocuga-bulasmasini-uclu-olarak-ortadan-kaldiran-ilk-1100159989.html
Maldivler, HIV, frengi ve hepatit B'nin anneden çocuğa bulaşmasını 'üçlü olarak ortadan kaldıran' ilk ülke oldu
Maldivler, HIV, frengi ve hepatit B'nin anneden çocuğa bulaşmasını 'üçlü olarak ortadan kaldıran' ilk ülke oldu
13.10.2025
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Maldivler'in HIV, hepatit B ve frengi gibi hastalıkların anneden çocuğa bulaşmasını 'üçlü olarak ortadan kaldıran' dünyadaki ilk ülke olduğunu açıkladı.DSÖ'nün yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:2019 yılında BM Sağlık Ajansı, Maldivler’i anneden çocuğa HIV ve frengi bulaşımını ortadan kaldırdığı için onayladı. Ülke, bu onay statüsünü sürdürerek 2023 yılına kadar yeni hiçbir çocuk HIV enfeksiyonu ya da doğuştan frengi vakası bildirilmedi.Nasıl oldu?DSÖ'nün açıklamasına göre, Maldivler anneden çocuğa bu hastalıkların bulaşmasını önlemede başarılı oldu. Hamile kadınların yüzde 95’inden fazlası doğum öncesi bakım alıyor ve ülkede HIV, frengi ve hepatit B için neredeyse evrensel düzeyde test yapılıyor. Yenidoğanların yüzde 95’inden fazlasına doğumda zamanında hepatit B aşısı uygulanıyor ve ülkenin sağlık hizmetlerine yaptığı yatırım, GSYİH’sinin yüzde 10’undan fazlasına denk geliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Maldivler'in HIV, hepatit B ve frengi gibi hastalıkların anneden çocuğa bulaşmasını 'üçlü olarak ortadan kaldıran' dünyadaki ilk ülke olduğunu açıkladı.
DSÖ'nün yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Maldivler Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan HIV, frengi ve hepatit B'nin anneden çocuğa bulaşmasını üçlü olarak ortadan kaldırma (EMTCT) yöntemini uygulayan dünyadaki ilk ülke olarak tarihe geçti. Bu çığır açan başarı, ülkenin anne ve çocuk sağlığına olan uzun süreli bağlılığını ve dağınık ada topluluklarında eşit bakım sunma becerisini yansıtıyor.
2019 yılında BM Sağlık Ajansı, Maldivler’i anneden çocuğa HIV ve frengi bulaşımını ortadan kaldırdığı için onayladı. Ülke, bu onay statüsünü sürdürerek 2023 yılına kadar yeni hiçbir çocuk HIV enfeksiyonu ya da doğuştan frengi vakası bildirilmedi.
DSÖ'nün açıklamasına göre, Maldivler anneden çocuğa bu hastalıkların bulaşmasını önlemede başarılı oldu. Hamile kadınların yüzde 95’inden fazlası doğum öncesi bakım alıyor ve ülkede HIV, frengi ve hepatit B için neredeyse evrensel düzeyde test yapılıyor. Yenidoğanların yüzde 95’inden fazlasına doğumda zamanında hepatit B aşısı uygulanıyor ve ülkenin sağlık hizmetlerine yaptığı yatırım, GSYİH’sinin yüzde 10’undan fazlasına denk geliyor.