Madagaskar Cumhurbaşkanı: Yasadışı yollardan iktidarı ele geçirme girişimi var
Madagaskar Cumhurbaşkanı: Yasadışı yollardan iktidarı ele geçirme girişimi var
Madagaskarda süren protestolara bazı askerlerin katılması sonrası Cumhurbaşkanı Rajoelina, 'yasadışı yollardan iktidarı ele geçirme girişimi var' diyerek... 12.10.2025, Sputnik Türkiye
Madagaskar’da gerilim tırmanıyor. Cumhurbaşkanlığı, ülkede zorla iktidarı ele geçirmeye yönelik girişim olduğunu açıkladı. Açıklamada bu girişimin 'yasadışı ve kabul edilemez' olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, orduya ve halka anayasal düzeni koruma çağrısı yaptı.Askerler protestolara katıldıÜlkenin önde gelen birliklerinden CAPSAT’a bağlı askerlerin kışladan ayrılarak hükümet karşıtı göstericilere katılması, siyasi krizin derinleşmesine yol açtı. Cumhurbaşkanlığı, bu adımı 'devlet otoritesine meydan okuma girişimi' olarak nitelendiriyor.Ölü ve yaralılar var Cumhurbaşkanı Rajoelina, olaylarda resmi sayı olarak 12 can kaybı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyasi krizin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği ve tansiyonun düşmesi için çalışıldığı belirtildi.
Madagaskar Cumhurbaşkanı: Yasadışı yollardan iktidarı ele geçirme girişimi var

14:51 12.10.2025
© AP Photo / MamyraelMadagascar protests
Madagascar protests - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Mamyrael
Abone ol
Madagaskarda süren protestolara bazı askerlerin katılması sonrası Cumhurbaşkanı Rajoelina, 'yasadışı yollardan iktidarı ele geçirme girişimi var' diyerek orduya birlik çağrısı yaptı.
Madagaskar’da gerilim tırmanıyor. Cumhurbaşkanlığı, ülkede zorla iktidarı ele geçirmeye yönelik girişim olduğunu açıkladı. Açıklamada bu girişimin 'yasadışı ve kabul edilemez' olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, orduya ve halka anayasal düzeni koruma çağrısı yaptı.

Askerler protestolara katıldı

Ülkenin önde gelen birliklerinden CAPSAT’a bağlı askerlerin kışladan ayrılarak hükümet karşıtı göstericilere katılması, siyasi krizin derinleşmesine yol açtı.
Cumhurbaşkanlığı, bu adımı 'devlet otoritesine meydan okuma girişimi' olarak nitelendiriyor.

Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Rajoelina, olaylarda resmi sayı olarak 12 can kaybı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyasi krizin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği ve tansiyonun düşmesi için çalışıldığı belirtildi.
