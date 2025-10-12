https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/madagaskar-cumhurbaskani-yasadisi-yollardan-iktidari-ele-gecirme-girisimi-var-1100121882.html
Madagaskar Cumhurbaşkanı: Yasadışı yollardan iktidarı ele geçirme girişimi var
Madagaskar’da gerilim tırmanıyor. Cumhurbaşkanlığı, ülkede zorla iktidarı ele geçirmeye yönelik girişim olduğunu açıkladı. Açıklamada bu girişimin 'yasadışı ve kabul edilemez' olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, orduya ve halka anayasal düzeni koruma çağrısı yaptı.Askerler protestolara katıldıÜlkenin önde gelen birliklerinden CAPSAT’a bağlı askerlerin kışladan ayrılarak hükümet karşıtı göstericilere katılması, siyasi krizin derinleşmesine yol açtı. Cumhurbaşkanlığı, bu adımı 'devlet otoritesine meydan okuma girişimi' olarak nitelendiriyor.Ölü ve yaralılar var Cumhurbaşkanı Rajoelina, olaylarda resmi sayı olarak 12 can kaybı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyasi krizin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği ve tansiyonun düşmesi için çalışıldığı belirtildi.
Madagaskar’da gerilim tırmanıyor. Cumhurbaşkanlığı, ülkede zorla iktidarı ele geçirmeye yönelik girişim olduğunu açıkladı. Açıklamada bu girişimin 'yasadışı ve kabul edilemez' olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, orduya ve halka anayasal düzeni koruma çağrısı yaptı.
Askerler protestolara katıldı
Ülkenin önde gelen birliklerinden CAPSAT’a bağlı askerlerin kışladan ayrılarak hükümet karşıtı göstericilere katılması, siyasi krizin derinleşmesine yol açtı.
Cumhurbaşkanlığı, bu adımı 'devlet otoritesine meydan okuma girişimi' olarak nitelendiriyor.
Cumhurbaşkanı Rajoelina, olaylarda resmi sayı olarak 12 can kaybı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyasi krizin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği ve tansiyonun düşmesi için çalışıldığı belirtildi.