Kremlin'den 'Tomahawk' uyarısı: Sonu kötü bitebilir
Kızıl Meydan
ABD'nin Kiev'e vermeyi planladığı Tomahawk füzelerini Amerikan uzmanların çalıştırması gerekeceğine dikkat çeken Peskov, Washington'a uyarı mesajları gönderdi.
Washington'un Kiev'e sevk etmeyi planladığı uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin fırlatılması için ABD'li uzmanların katılımına ihtiyaç olacağını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dolayısıyla bu füzelerin Kiev'e olası teslimatının kötü sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.
Gazetecilerin sorusu üzerine Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in 'Tomahawk sürecinin' kötü sonlanabileceği yönündeki açıklamasını destekleyen Peskov, "Gerçekten de, Tomahawk gibi karmaşık füzelerin kullanımı, sürece Amerikan uzmanların katılımını da gerektirecek. Bu çok açık bir gerçek. Medvedev de açıklamasında bunu belirtti" ifadelerini kullandı.
Peskov, bu tür konulardan az çok anlayan herkesin bu gerçeğin farkında olduğu mesajını verdi.
Medvedev, daha önce Max kanalında yaptığı açıklamada, bu füzelerin Kiev'e olası teslimatının herkes için kötü sonuçlanabileceğini yazmıştı. Nükleer kapasiteli bir Tomahawk'ı uçuş halindeyken konvansiyonel bir Tomahawk'tan ayırt etmenin imkansız olduğunu vurgulayan Medvedev, "Bu füzeleri fırlatacak olan Bandera'nın Kiev'i değil, Amerika Birleşik Devletleri olacak" demişti.
'ABD, Ukrayna'yla temasların durduğunun farkında'
Peskov'un basın toplantısında öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:
ABD, Moskova ile Kiev arasındaki temasların durakladığının farkında.
Rusya ile ABD arasında Ukrayna meselesine dair temaslar ilgili kanallar aracılığıyla devam ediyor.
Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi yapılması konusunda henüz net bir anlaşma yok.
Letonya'nın Rusları sınır dışı edilme tehditleri hakkında: Rus vatandaşları anavatanlarına dönebilir ve Rusya'da hayatlarını kurabilirler.