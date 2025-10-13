Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/kahirede-kritik-gazze-zirvesi-oncesi-patlama-meydana-geldi-1100151387.html
Kritik Gazze Zirvesi öncesi Kahire'de patlama meydana geldi
Kritik Gazze Zirvesi öncesi Kahire'de patlama meydana geldi
Sputnik Türkiye
Kahire'de, Şarm el-Şeyh'te düzenlenecek Gazze Zirvesi'ne saatler kala büyük bir patlama meydana geldi. Dünya liderleri bölgeye hareket ederken güvenlik... 13.10.2025, Sputnik Türkiye
Mısır’ın başkenti Kahire’de, Gazze konulu uluslararası zirve öncesi büyük bir patlama meydana geldi. Olayın yeri ve doğasıyla ilgili ilk bilgiler kısıtlı; resmi makamlar patlamanın nedenini henüz açıklamadı.Güvenlik önlemleri en üst düzeye çekildiZirveye saatler kala güvenlik alarmı verildi; kent genelinde polis ve güvenlik birimlerinin seviyesi artırıldı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kahire’nin farklı noktalarında yoğun güvenlik hareketliliği görülüyor. Yetkililer bölgedeki güvenlik düzenlemelerini sıkılaştırdıklarını açıkladı.Zirve planı ve liderlerin durumuMısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde yapılacak Gazze Zirvesi için 20’yi aşkın dünya lideri bölgeye hareket etmiş veya hareket ediyor; zirvenin amaçları arasında ateşkes, insani yardım ve yeniden yapılanma planları bulunuyor. Bu kapsamda liderlerin konuşlandırılması ve güvenliğinin sağlanması Türkiye, ABD, AB ve bölge ülkeleri açısından öncelikli bir mesele haline geldi.
SON HABERLER
16:58 13.10.2025 (güncellendi: 17:12 13.10.2025)
Kahire'de, Şarm el-Şeyh'te düzenlenecek Gazze Zirvesi'ne saatler kala büyük bir patlama meydana geldi. Dünya liderleri bölgeye hareket ederken güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı; patlamanın nedeni henüz açıklanmadı.
Mısır’ın başkenti Kahire’de, Gazze konulu uluslararası zirve öncesi büyük bir patlama meydana geldi. Olayın yeri ve doğasıyla ilgili ilk bilgiler kısıtlı; resmi makamlar patlamanın nedenini henüz açıklamadı.

Güvenlik önlemleri en üst düzeye çekildi

Zirveye saatler kala güvenlik alarmı verildi; kent genelinde polis ve güvenlik birimlerinin seviyesi artırıldı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kahire’nin farklı noktalarında yoğun güvenlik hareketliliği görülüyor. Yetkililer bölgedeki güvenlik düzenlemelerini sıkılaştırdıklarını açıkladı.

Zirve planı ve liderlerin durumu

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde yapılacak Gazze Zirvesi için 20’yi aşkın dünya lideri bölgeye hareket etmiş veya hareket ediyor; zirvenin amaçları arasında ateşkes, insani yardım ve yeniden yapılanma planları bulunuyor. Bu kapsamda liderlerin konuşlandırılması ve güvenliğinin sağlanması Türkiye, ABD, AB ve bölge ülkeleri açısından öncelikli bir mesele haline geldi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Lavrov: Trump'ın Gazze planı Filistin sorununu çözmüyor
12:09
