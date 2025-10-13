https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/kahirede-kritik-gazze-zirvesi-oncesi-patlama-meydana-geldi-1100151387.html

Kritik Gazze Zirvesi öncesi Kahire'de patlama meydana geldi

Kritik Gazze Zirvesi öncesi Kahire'de patlama meydana geldi

Kahire'de, Şarm el-Şeyh'te düzenlenecek Gazze Zirvesi'ne saatler kala büyük bir patlama meydana geldi. Dünya liderleri bölgeye hareket ederken güvenlik... 13.10.2025, Sputnik Türkiye

Mısır’ın başkenti Kahire’de, Gazze konulu uluslararası zirve öncesi büyük bir patlama meydana geldi. Olayın yeri ve doğasıyla ilgili ilk bilgiler kısıtlı; resmi makamlar patlamanın nedenini henüz açıklamadı.Güvenlik önlemleri en üst düzeye çekildiZirveye saatler kala güvenlik alarmı verildi; kent genelinde polis ve güvenlik birimlerinin seviyesi artırıldı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kahire’nin farklı noktalarında yoğun güvenlik hareketliliği görülüyor. Yetkililer bölgedeki güvenlik düzenlemelerini sıkılaştırdıklarını açıkladı.Zirve planı ve liderlerin durumuMısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde yapılacak Gazze Zirvesi için 20’yi aşkın dünya lideri bölgeye hareket etmiş veya hareket ediyor; zirvenin amaçları arasında ateşkes, insani yardım ve yeniden yapılanma planları bulunuyor. Bu kapsamda liderlerin konuşlandırılması ve güvenliğinin sağlanması Türkiye, ABD, AB ve bölge ülkeleri açısından öncelikli bir mesele haline geldi.

