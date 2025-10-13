https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/istanbulda-ust-solunum-yolu-vakalari-gecen-yila-gore-yuzde-8-artti-her-100-hastadan-13u-influenza-1100149125.html
İstanbul'da üst solunum yolu vakaları geçen yıla göre yüzde 8 arttı: Her 100 hastadan 13'ü influenza
İstanbul'da üst solunum yolları vakalarında bu ay, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış yaşandı.
İstanbul genelinde üst solunum yolu vakalarında bu ay, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8'lik bir artış olduğunu belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner son durum hakkında bilgi verdi. İnfluenza ve koronavirüst testlerinde de mevsimsel artışın gözlemlendiğini belirten Dr. Güner, "İstanbul'da 100 hastadan sadece 13'ü influenza virüsüyle enfekte olmuş durumda. Bunun dışında rinovirüsler, adenovirüsler gibi çeşitli viral enfeksiyonlar da üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor" dedi. Dr. Güner 'korkulacak bir durum' olmadığının altını çizerken bu durumun her yıl tekrarlanan mevsimsel bir tablo olduğunu kaydetti. Beklenen artış vurgusuÜst solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışın mevsim geçişleri ve okulların açılmasının önemli rol oynadığını kaydeden Dr. Güner, "Yazdan sonbahara geçen güz aylarında ve bahar aylarının başında biz zaten mevsimsel artışlar bekliyoruz. Buradaki ana problem viral enfeksiyonların artması. Ayrıca okulların açılmasıyla beraber duyarlı popülasyonun, yani hasta olabilecek kişilerin daha çok yan yana gelmesi. Okullar açıldıktan sonra biz çocukların evlere bir solunum yolu enfeksiyonundaki etkenleri taşıdıklarını fark ediyoruz." diye konuştu.100 hastadan 13'ü influenzaGüner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, viral enfeksiyon olduğu için karşılaştıkları etmenleri bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:
i̇stanbul
İstanbul genelinde üst solunum yolu vakalarında bu ay, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8'lik bir artış olduğunu belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner son durum hakkında bilgi verdi. İnfluenza ve koronavirüst testlerinde de mevsimsel artışın gözlemlendiğini belirten Dr. Güner, "İstanbul'da 100 hastadan sadece 13'ü influenza virüsüyle enfekte olmuş durumda. Bunun dışında rinovirüsler, adenovirüsler gibi çeşitli viral enfeksiyonlar da üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor" dedi. Dr. Güner 'korkulacak bir durum' olmadığının altını çizerken bu durumun her yıl tekrarlanan mevsimsel bir tablo olduğunu kaydetti.
Üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışın mevsim geçişleri ve okulların açılmasının önemli rol oynadığını kaydeden Dr. Güner, "Yazdan sonbahara geçen güz aylarında ve bahar aylarının başında biz zaten mevsimsel artışlar bekliyoruz. Buradaki ana problem viral enfeksiyonların artması. Ayrıca okulların açılmasıyla beraber duyarlı popülasyonun, yani hasta olabilecek kişilerin daha çok yan yana gelmesi. Okullar açıldıktan sonra biz çocukların evlere bir solunum yolu enfeksiyonundaki etkenleri taşıdıklarını fark ediyoruz." diye konuştu.
100 hastadan 13'ü influenza
Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, viral enfeksiyon olduğu için karşılaştıkları etmenleri bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"İnfluenza ve koronavirüs testlerinde de mevsimsel artış gözleniyor. İstanbul'da 100 hastadan sadece 13'ü influenza virüsüyle enfekte olmuş durumda. Bunun dışında rinovirüsler, adenovirüsler gibi çeşitli viral enfeksiyonlar da üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Yıllardan beri bu döneme hazırlıklı giriyoruz. Sonbahar ayları geldiğinde griple ilgili vakaların artacağını ve yatışların artacağını tahmin ederek bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak için önceden hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Göğüs hastalıkları yataklarımızı, enfeksiyon servislerimizi bu konuda alarmlı tutuyoruz. Yoğun bakımla ilgili olası ihtiyaçlarımızı karşılamak için yedek rezervlerimiz hazır durumda. Vatandaşlarımız müsterih olsun, ihtiyaç halinde tedavi alması için yoğun bakımdan polikliniğe, servis yatağından aile hekimliğine kadar herhangi bir sıkıntı şu anda söz konusu değil."