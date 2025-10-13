https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/istanbulda-ust-solunum-yolu-vakalari-gecen-yila-gore-yuzde-8-artti-her-100-hastadan-13u-influenza-1100149125.html

İstanbul'da üst solunum yolu vakaları geçen yıla göre yüzde 8 arttı: Her 100 hastadan 13'ü influenza

İstanbul'da üst solunum yolu vakaları geçen yıla göre yüzde 8 arttı: Her 100 hastadan 13'ü influenza

İstanbul'da üst solunum yolları vakalarında bu ay, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış yaşandı. 13.10.2025

İstanbul genelinde üst solunum yolu vakalarında bu ay, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8'lik bir artış olduğunu belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner son durum hakkında bilgi verdi. İnfluenza ve koronavirüst testlerinde de mevsimsel artışın gözlemlendiğini belirten Dr. Güner, "İstanbul'da 100 hastadan sadece 13'ü influenza virüsüyle enfekte olmuş durumda. Bunun dışında rinovirüsler, adenovirüsler gibi çeşitli viral enfeksiyonlar da üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor" dedi. Dr. Güner 'korkulacak bir durum' olmadığının altını çizerken bu durumun her yıl tekrarlanan mevsimsel bir tablo olduğunu kaydetti. Beklenen artış vurgusuÜst solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışın mevsim geçişleri ve okulların açılmasının önemli rol oynadığını kaydeden Dr. Güner, "Yazdan sonbahara geçen güz aylarında ve bahar aylarının başında biz zaten mevsimsel artışlar bekliyoruz. Buradaki ana problem viral enfeksiyonların artması. Ayrıca okulların açılmasıyla beraber duyarlı popülasyonun, yani hasta olabilecek kişilerin daha çok yan yana gelmesi. Okullar açıldıktan sonra biz çocukların evlere bir solunum yolu enfeksiyonundaki etkenleri taşıdıklarını fark ediyoruz." diye konuştu.100 hastadan 13'ü influenzaGüner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, viral enfeksiyon olduğu için karşılaştıkları etmenleri bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

