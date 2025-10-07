https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/binlercesi-ayni-anda-evleri-istila-etti-ingilterede-gokten-ugur-bocegi-yagiyor-bilim-insanlari-1099989115.html

Binlercesi aynı anda evleri istila etti: İngiltere'de gökten uğur böceği yağıyor, bilim insanları alarma geçti



İngiltere genelinde birçok kişi, son günlerde pencerelere ve duvarlara konan uğur böceklerinin sayısındaki artışı şaşkınlıkla izliyor. Bazı ev sahipleri yüzlercesinin içeri girdiğini aktarıyor. İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi’nden Prof. Helen Roy, bunun sonbaharda her yıl yaşanan doğal bir göç olduğunu belirtterek “Kış, uğur böcekleri için zorlu geçer. Bu yüzden havalar soğumadan önce sıcak ve güvenli bir yer bulmak için hareket ediyorlar” dedi.Evleri tercih etmelerinin nedeni Doğa Tarihi Müzesi’nden böcek uzmanı Max Barclay, uğur böceklerinin aslında geçmişte mağaralar ve ağaç kovukları gibi doğal alanlarda kışladığını söyledi.Uzmanlar, evlere giren uğur böceklerine zarar verilmemesi gerektiğini vurguluyor. “Onları nazikçe bir kutuya koyup dışarı bırakabilirsiniz ama rahatsız etmiyorlarsa bulundukları yerde kalabilirler” denildi.Tehlikeli değiller İngiltere’de özellikle harlequin uğur böcekleri dikkat çekiyor. Bu tür, Asya kökenli ve 2004’te İngiltere’ye gelmiş. Çok farklı renk ve desenlerde görülebiliyor. Harlequin uğur böcekleri bazı parazitler taşıyabilse de insanlar için zararlı değil. Uzmanlar, “Panik yapmaya gerek yok, ısırmazlar ve ciddi hastalık yaymazlar” diyor.

