Huysuz Virjin'in miras davasında mahkeme son noktayı koydu

Türkiye'de Huysuz Virjin karakteriyle tanınan ve 2020 yılında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun, tüm mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmasına itiraz eden iki yakını 'vasiyetin iptali' için dava açmıştı. Mahkeme ise son kararını vererek davayı reddetti. Ünlü ismin mirası derneğe kaldı. Tüm mirasını eğitim için bıraktıHuysuz Virjin olarak tanına Seyfi Dursunoğlu, hayattayken birçok kez dile getirdiği şekilde, oturduğu Üsküdar'daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na (ÇYDD) bıraktı. Dursunoğlu'nun yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam ise mirasta hak sahibi olduklarını iddia ederek vasiyetin iptali için dava açtı. İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dosyada mahkeme iki yeğenin açtığı davayı reddetti. Mahkeme kararıyla, Seyfi Dursunoğlu'nun tüm mal varlığının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne devri kesinleşti. 'Sayısız öğrenciye burs alabilecek' diyerek duyurduGazeteci Müge Dağıstanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vasiyeti gerçekleşti. Seyfi Dursunoğlu'nun, Üsküdar'daki villasını ve banka hesabındaki tüm maddi birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktığı mahkemece resmileşti. Bu miras ile sayısız öğrenci daha burs alabilecek" ifadelerini kullandı.Yıllar önce 'Huysuz Virjin Şov'un metin yazarı olarak kariyerine başlayan Armağan Çağlayan da bu gelişmenin ardından "Yattığınız yer incitmesin Seyfi Bey… Huzurla uyuyun…" notuyla ustasını andı.

