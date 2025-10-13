Türkiye
Güney Afrika’da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: En az 42 ölü
Güney Afrika’da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: En az 42 ölü
Zimbabwe ve Malavi'ye giden yolcu otobüsü dağ yolunda kontrolden çıkarak uçuruma düştü. En az 42 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Kurtarma...
Güney Afrika’nın Limpopo eyaletinde, N1 otoyolunda ilerleyen bir yolcu otobüsü dağlık bölgede şarampole yuvarlandı. Yetkililer, kazada en az 42 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler gece boyunca arama-kurtarma çalışması yaptı. Otobüsün dik yamaçtan aşağı devrilerek ters dönmesi nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü aktarıldı.Yaralılar hastanelere kaldırıldı Yetkililere göre 30’dan fazla kişi yaralandı ve çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Ekipler, otobüsün içinde hala sıkışmış yolcular olabileceğini belirtti. Yerel basına göre hayatını kaybedenler arasında 7 çocuk ve 10 aylık bir bebek de bulunuyor.Kaza nedeni araştırılıyor Yetkililer sürücünün uykusuzluk ya da mekanik bir arıza nedeniyle kontrolü kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kesin neden yapılacak teknik incelemelerin ardından açıklanacak. Eyalet yönetimi, kazadan kurtulan yolculara psikolojik destek sağlanacağını, Zimbabwe ve Malavi’den gelen ailelere de yardım edildiğini duyurdu.
Zimbabwe ve Malavi’ye giden yolcu otobüsü dağ yolunda kontrolden çıkarak uçuruma düştü. En az 42 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
Güney Afrika’nın Limpopo eyaletinde, N1 otoyolunda ilerleyen bir yolcu otobüsü dağlık bölgede şarampole yuvarlandı. Yetkililer, kazada en az 42 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler gece boyunca arama-kurtarma çalışması yaptı. Otobüsün dik yamaçtan aşağı devrilerek ters dönmesi nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü aktarıldı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Yetkililere göre 30’dan fazla kişi yaralandı ve çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Ekipler, otobüsün içinde hala sıkışmış yolcular olabileceğini belirtti. Yerel basına göre hayatını kaybedenler arasında 7 çocuk ve 10 aylık bir bebek de bulunuyor.

Kaza nedeni araştırılıyor

Yetkililer sürücünün uykusuzluk ya da mekanik bir arıza nedeniyle kontrolü kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kesin neden yapılacak teknik incelemelerin ardından açıklanacak. Eyalet yönetimi, kazadan kurtulan yolculara psikolojik destek sağlanacağını, Zimbabwe ve Malavi’den gelen ailelere de yardım edildiğini duyurdu.
