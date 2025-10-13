Gelir İdaresi Eski Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu Sputnik'te açıkladı: Seçimden önce vergi affı gündeme geliyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/gelir-idaresi-eski-baskani-prof-dr-nevzat-saygilioglu-sputnikte-acikladi-secimden-once-vergi-affi-1100135414.html
Sputnik Türkiye'nin "Seyir Hali" programında Gazeteci Ali Çağatay'a konuşan Gelir İdaresi Eski Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, 2025 seçimlerinden önce...
Vergi ve trafik cezası borcu bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik bir açıklama geldi. Gelir İdaresi Eski Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, Sputnik Türkiye'nin "Seyir Hali" programında yaptığı açıklamada, seçim öncesinde yeni bir vergi affının gündeme geleceğini belirtti.Programda gazeteci Ali Çağatay'ın sorularını yanıtlayan Saygılıoğlu, hükümetin vergi tahsilat oranlarındaki düşüklük nedeniyle af seçeneğini değerlendirdiğini ifade etti.'Tahsilat oranı düşük, af kaçınılmaz görünüyor'Saygılıoğlu, Türkiye'de vergi tahsilat oranlarının yeterli seviyede olmadığını vurgulayarak, bu durumun bütçe dengelerini etkilediğini söyledi. "Vergi gelirlerinin düşük tahsil edilmesi, hükümeti yeniden bir af düzenlemesine yöneltebilir. Bu tür düzenlemeler genellikle seçim dönemlerinde tercih ediliyor" dedi.Kira gelirlerine stopaj tartışması da gündemdeydiRöportajda, son dönemde gündemi meşgul eden kira gelirlerine stopaj iddiaları da ele alındı. Saygılıoğlu, bu uygulamanın adil bir vergi sistemi oluşturmak yerine, mükellefler üzerinde ek yük yaratabileceğini ifade etti. Ancak asıl önceliğin, vatandaşların biriken vergi ve ceza borçları karşısında nefes almasını sağlayacak adımlar olduğunu söyledi.Binlerce kişiye rahatlama sağlayabilirOlası vergi affı düzenlemesi, hem bireysel mükellefler hem de işletmeler için ciddi bir rahatlama anlamına gelecek. Özellikle trafik cezaları, motorlu taşıt vergileri ve gelir vergisi borçları gibi kalemlerde indirime gidilmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, böyle bir af yasası hem ekonomik canlanmayı destekleyebilir hem de seçim öncesi hükümete destek sağlayabilir.
10:36 13.10.2025 (güncellendi: 10:37 13.10.2025)
Sputnik Türkiye’nin “Seyir Hali” programında Gazeteci Ali Çağatay'a konuşan Gelir İdaresi Eski Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, 2025 seçimlerinden önce vergi ve trafik cezası borçları için kapsamlı bir affın gündeme geleceğini açıkladı. Saygılıoğlu’na göre hükümet, seçim öncesi tahsilat sorununu çözmek için bir düzenlemeye hazırlanıyor.
Vergi ve trafik cezası borcu bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik bir açıklama geldi. Gelir İdaresi Eski Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, Sputnik Türkiye’nin “Seyir Hali” programında yaptığı açıklamada, seçim öncesinde yeni bir vergi affının gündeme geleceğini belirtti.
Programda gazeteci Ali Çağatay’ın sorularını yanıtlayan Saygılıoğlu, hükümetin vergi tahsilat oranlarındaki düşüklük nedeniyle af seçeneğini değerlendirdiğini ifade etti.
'Tahsilat oranı düşük, af kaçınılmaz görünüyor'
Saygılıoğlu, Türkiye’de vergi tahsilat oranlarının yeterli seviyede olmadığını vurgulayarak, bu durumun bütçe dengelerini etkilediğini söyledi. “Vergi gelirlerinin düşük tahsil edilmesi, hükümeti yeniden bir af düzenlemesine yöneltebilir. Bu tür düzenlemeler genellikle seçim dönemlerinde tercih ediliyor” dedi.
Kira gelirlerine stopaj tartışması da gündemdeydi
Röportajda, son dönemde gündemi meşgul eden kira gelirlerine stopaj iddiaları da ele alındı. Saygılıoğlu, bu uygulamanın adil bir vergi sistemi oluşturmak yerine, mükellefler üzerinde ek yük yaratabileceğini ifade etti. Ancak asıl önceliğin, vatandaşların biriken vergi ve ceza borçları karşısında nefes almasını sağlayacak adımlar olduğunu söyledi.
Binlerce kişiye rahatlama sağlayabilir
Olası vergi affı düzenlemesi, hem bireysel mükellefler hem de işletmeler için ciddi bir rahatlama anlamına gelecek. Özellikle trafik cezaları, motorlu taşıt vergileri ve gelir vergisi borçları gibi kalemlerde indirime gidilmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, böyle bir af yasası hem ekonomik canlanmayı destekleyebilir hem de seçim öncesi hükümete destek sağlayabilir.