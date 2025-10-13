Bakan duyurdu: KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/bakan-duyurdu-burs-ve-ogrenim-kredisi-basvurulari-basladi-1100134914.html
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Burs ve kredi başvuruları ne zaman sona erecek? Burs ve kredi başvuruları nereden yapılacak?Başvurular nereden yapılacak? Burs ve kredi başvuruları ne zaman sona erecek?Bakan Bak sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerini kullandı. KYK bursu ne kadar olacak?KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.
10:13 13.10.2025 (güncellendi: 10:51 13.10.2025)
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Burs ve kredi başvuruları ne zaman sona erecek? Burs ve kredi başvuruları nereden yapılacak?
Başvurular nereden yapılacak? Burs ve kredi başvuruları ne zaman sona erecek?
Bakan Bak sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
KYK bursu ne kadar olacak?
KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.
Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.