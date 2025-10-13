Türkiye
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Gazze zirvesine hangi liderler katılacak? Mısır makamları açıkladı
Gazze zirvesine hangi liderler katılacak? Mısır makamları açıkladı
Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak liderlerin listesi Mısır resmi haber ajansı tarafından paylaşıldı. Buna göre 11 ülkeden cumhurbaşkanı kral ve emir düzeyinde düzeyinde 13 ülkedense başbakan düzeyinde katılım gerçekleşecek.
Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre 'Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak:Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt ise zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlayacak.Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı duyuruldu.Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla yarın 'Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi' düzenleneceği bildirilmişti.
Gazze zirvesine hangi liderler katılacak? Mısır makamları açıkladı

Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak liderlerin listesi Mısır resmi haber ajansı tarafından paylaşıldı. Buna göre 11 ülkeden cumhurbaşkanı kral ve emir düzeyinde düzeyinde 13 ülkedense başbakan düzeyinde katılım gerçekleşecek.
Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre 'Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak:
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi,
ABD Başkanı Donald Trump,
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Ürdün Kralı 2'nci Abdullah,
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani,
Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife,
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas,
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides.
Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt ise zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlayacak.
Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı duyuruldu.
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla yarın 'Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi' düzenleneceği bildirilmişti.
