Gazze zirvesine hangi liderler katılacak? Mısır makamları açıkladı

Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak liderlerin listesi Mısır resmi haber ajansı tarafından paylaşıldı.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100055300_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2da862e5ed0c6f04b4778a8ccbc0b5cd.jpg

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre 'Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak:Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt ise zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlayacak.Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı duyuruldu.Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla yarın 'Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi' düzenleneceği bildirilmişti.

