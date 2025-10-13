https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/elysee-sarayi-yeni-kabineyi-duyurdu-yeniden-basbakan-atanan-lecornu-hukumetini-kurdu-1100127586.html
Elysee Sarayı yeni kabineyi duyurdu: Yeniden Başbakan atanan Lecornu hükümetini kurdu
01:36 13.10.2025 (güncellendi: 01:37 13.10.2025)
Fransa'da kurduğu bir önceki hükümette yaşanan anlaşmazlığın ardından istifasını sunan ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 10 Ekim'de yeniden başbakan atanan Lecornu ikinci hükümetini açıkladı.
Lecornu, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yıl sonundan önce Fransa'ya bütçe sağlama misyonuna odaklı bir hükümet kuruldu" ifadelerini kullandı. Lecornu 'tek önemli şeyin ülkenin çıkarları olduğunu' belirtti.
Lecornu'nun yeni hükümetinde Laurent Nunez İçişleri Bakanı, Catherine Vautrin Savunma Bakanı, Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Roland Lescure Maliye Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Edouard Geffray Eğitim Bakanı, Jean-Noel Barrot Dışişleri Bakanı, Rachida Dati Kültür Bakanı, Stephanie Pist Sağlık Bakanı, Naim Moutchou Denizaşırı Topraklar Bakanı, Marina Ferrari Spor Bakanı, Philippe Tabarot Ulaştırma Bakanı olarak yer aldı.
Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti 4 Aralık 2024'te 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.
Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.
Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.
Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar euro tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.
Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu hükümete gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti. Macron 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakan atamıştı.