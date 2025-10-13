Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/elysee-sarayi-yeni-kabineyi-duyurdu-yeniden-basbakan-atanan-lecornu-hukumetini-kurdu-1100127586.html
Elysee Sarayı yeni kabineyi duyurdu: Yeniden Başbakan atanan Lecornu hükümetini kurdu
Elysee Sarayı yeni kabineyi duyurdu: Yeniden Başbakan atanan Lecornu hükümetini kurdu
Sputnik Türkiye
Fransa'da hafta başında istifa eden ve daha sonra Cumhurbaşkanı Macron tarafından yeniden başbakan atanan Sebastien Lecornu yeni hükümeti kurdu. Lecornu yeni... 13.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-13T01:36+0300
2025-10-13T01:37+0300
dünya
elysee sarayı
emmanuel macron
sebastien lecornu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099983456_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4717ff47f245c7b1f5bbbc8dc899ed2f.jpg
Fransa'da kurduğu bir önceki hükümette yaşanan anlaşmazlığın ardından istifasını sunan ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 10 Ekim'de yeniden başbakan atanan Lecornu ikinci hükümetini açıkladı.Lecornu, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yıl sonundan önce Fransa'ya bütçe sağlama misyonuna odaklı bir hükümet kuruldu" ifadelerini kullandı. Lecornu 'tek önemli şeyin ülkenin çıkarları olduğunu' belirtti.Lecornu'nun yeni hükümetinde Laurent Nunez İçişleri Bakanı, Catherine Vautrin Savunma Bakanı, Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Roland Lescure Maliye Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Edouard Geffray Eğitim Bakanı, Jean-Noel Barrot Dışişleri Bakanı, Rachida Dati Kültür Bakanı, Stephanie Pist Sağlık Bakanı, Naim Moutchou Denizaşırı Topraklar Bakanı, Marina Ferrari Spor Bakanı, Philippe Tabarot Ulaştırma Bakanı olarak yer aldı.Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti 4 Aralık 2024'te 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar euro tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu hükümete gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti. Macron 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakan atamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/kisa-dogru-avrupada-enerji-krizi-artiyor-fransa-ve-almanyada-fiyatlar-7-ayin-zirvesinde-1099956271.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099983456_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_072b152c853d38c685c79376687c073e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elysee sarayı, emmanuel macron, sebastien lecornu
elysee sarayı, emmanuel macron, sebastien lecornu

Elysee Sarayı yeni kabineyi duyurdu: Yeniden Başbakan atanan Lecornu hükümetini kurdu

01:36 13.10.2025 (güncellendi: 01:37 13.10.2025)
© Ludovic MarinMacron ve Lecornu
Macron ve Lecornu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
© Ludovic Marin
Abone ol
Fransa'da hafta başında istifa eden ve daha sonra Cumhurbaşkanı Macron tarafından yeniden başbakan atanan Sebastien Lecornu yeni hükümeti kurdu. Lecornu yeni hükümetle ilgili sosyal medyadan bütçe sağlama misyonuna odaklı bir hükümet kurulduğu yönünde bir paylaşım yaptı.
Fransa'da kurduğu bir önceki hükümette yaşanan anlaşmazlığın ardından istifasını sunan ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 10 Ekim'de yeniden başbakan atanan Lecornu ikinci hükümetini açıkladı.
Lecornu, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yıl sonundan önce Fransa'ya bütçe sağlama misyonuna odaklı bir hükümet kuruldu" ifadelerini kullandı. Lecornu 'tek önemli şeyin ülkenin çıkarları olduğunu' belirtti.
Lecornu'nun yeni hükümetinde Laurent Nunez İçişleri Bakanı, Catherine Vautrin Savunma Bakanı, Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Roland Lescure Maliye Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Edouard Geffray Eğitim Bakanı, Jean-Noel Barrot Dışişleri Bakanı, Rachida Dati Kültür Bakanı, Stephanie Pist Sağlık Bakanı, Naim Moutchou Denizaşırı Topraklar Bakanı, Marina Ferrari Spor Bakanı, Philippe Tabarot Ulaştırma Bakanı olarak yer aldı.
Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti 4 Aralık 2024'te 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.
Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.
Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.
Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar euro tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.
Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu hükümete gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti. Macron 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakan atamıştı.
Rüzgar enerjisi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
DÜNYA
Kışa doğru Avrupa’da enerji krizi artıyor: Fransa ve Almanya’da fiyatlar 7 ayın zirvesinde
6 Ekim, 15:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала