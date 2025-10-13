https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/faroe-adalari-yenilgisi-sonrasi-cekyada-fatih-terim-yeniden-gundem-oldu-1100128753.html

Faroe Adaları yenilgisi sonrası Çekya’da Fatih Terim yeniden gündem oldu

Faroe Adaları yenilgisi sonrası Çekya’da Fatih Terim yeniden gündem oldu

Sputnik Türkiye

Dünya Kupası Elemeleri L Grubu’nda büyük bir sürpriz yaşandı. Faroe Adaları, sahasında güçlü rakibi Çekya’yı 2-1 mağlup etti. Bu yenilginin ardından Çekya’da... 13.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-13T07:04+0300

2025-10-13T07:04+0300

2025-10-13T07:04+0300

spor

fatih terim

faroe adaları

çekya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079074584_0:168:3000:1856_1920x0_80_0_0_f0448e6861c02b32153ecf70fb7ced6f.jpg

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu’nda Faroe Adaları, kendi sahasında konuk ettiği Çekya karşısında tarihi bir galibiyete imza attı. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip, grubun dengelerini değiştirdi.Faroe Adaları’na galibiyeti getiren goller, 67. dakikada Hanus Sorensen ve 81. dakikada Martin Agnarsson’dan geldi. Çekya’nın tek sayısını ise 78. dakikada Adam Karabec kaydetti.Bu sonuçla birlikte Çekya 13 puanda kalırken, Faroe Adaları 12 puana yükselerek grupta dikkat çekici bir çıkış yaptı.Çekya’da Fatih Terim sesleriFanatik'in haberine göre Çekya, beklenmedik mağlubiyetin ardından sarsıldı. Ülkede teknik direktör Ivan Hasek’in geleceği tartışma konusu haline geldi.Çek basınından iSport’ta yer alan haberde, Fatih Terim’in Çekya Millî Takımı için olası teknik direktör adayları arasında bulunduğu belirtilmişti.Haberde, Hasek’in kötü sonuçlarının ardından koltuğunun tehlikeye girdiği, özellikle Faroe Adaları karşısında alınacak bir mağlubiyetin ardından Fatih Terim’in takımın başına geçebileceği ifade edilmişti.Gözler federasyonun kararındaFaroe Adaları karşısında alınan mağlubiyet sonrası Çek Futbol Federasyonu’nun nasıl bir adım atacağı merak konusu. Kamuoyunda “Fatih Terim iddiası” yeniden gündeme gelirken, federasyonun önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/fenerbahcede-iki-yildiz-isim-kadro-disi-birakildi-1100125257.html

faroe adaları

çekya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih terim, faroe adaları, çekya