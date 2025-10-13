https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/enerji-piyasalarinda-dikkat-ceken-hareket-opec-ulkeleri-uretimi-yukseltti-1100153901.html
Enerji piyasalarında dikkat çeken hareket: OPEC+ ülkeleri üretimi yükseltti
Enerji piyasalarında dikkat çeken hareket: OPEC+ ülkeleri üretimi yükseltti
Sputnik Türkiye
Petrol ihracatçısı OPEC+ ülkeleri eylül ayında planlananın üzerinde üretim artırdı. Özellikle Kazakistan’ın kotayı aşması dikkat çekerken, toplam üretim artışı... 13.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-13T18:09+0300
2025-10-13T18:09+0300
2025-10-13T18:09+0300
dünya
rusya
opec+
petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec)
kazakistan
petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100153805_0:54:3446:1992_1920x0_80_0_0_2da9da6ed629adc5546d049540b9904e.jpg
OPEC+ grubundaki sekiz ülke, gönüllü üretim kısıntılarına rağmen eylül ayında petrol üretimini 571 bin varil artırdı. Bu rakam, planlanan 547 bin varilin üzerinde gerçekleşti. Böylece grup toplamda günlük 147 bin varil fazladan petrol üretmiş oldu.Kazakistan kritik sınırı aştı OPEC raporuna göre en büyük sapma Kazakistan’da yaşandı. Ülkenin günlük üretimi kotasının 306 bin varil üzerine çıktı. Bu durum, OPEC+ içinde anlaşmanın uygulanmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.Kesinti planı gevşetiliyor OPEC+ ülkeleri, 2024’ten bu yana gönüllü toplam 2.2 milyon varil üretim kısıntısı uyguluyordu. Ancak Nisan 2025’ten itibaren bu petrolün kademeli olarak piyasaya geri verileceği açıklanmıştı. Son toplantıda, Kasım ayından itibaren üretimin 137 bin varil daha artırılması kararlaştırıldı.Fazla üretim için telafi takvimi Rusya, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan ve Umman’ın fazla üretim yaptıkları dönemler için OPEC’e telafi planı sunduğu aktarıldı. Bu ülkelerin haziran 2026’ya kadar toplam 4.6 milyon varil telafi etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/rusya-hindistan-petrol-ticareti-buyuyor-abdnin-baskilari-yetersiz-kaldi-1100023649.html
rusya
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100153805_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_dcfacb1f693946233d86c7fa40cca34d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, opec+, petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec), kazakistan, petrol
rusya, opec+, petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec), kazakistan, petrol
Enerji piyasalarında dikkat çeken hareket: OPEC+ ülkeleri üretimi yükseltti
Petrol ihracatçısı OPEC+ ülkeleri eylül ayında planlananın üzerinde üretim artırdı. Özellikle Kazakistan’ın kotayı aşması dikkat çekerken, toplam üretim artışı 571 bin varili buldu.
OPEC+ grubundaki sekiz ülke, gönüllü üretim kısıntılarına rağmen eylül ayında petrol üretimini 571 bin varil artırdı. Bu rakam, planlanan 547 bin varilin üzerinde gerçekleşti. Böylece grup toplamda günlük 147 bin varil fazladan petrol üretmiş oldu.
Kazakistan kritik sınırı aştı
OPEC raporuna göre en büyük sapma Kazakistan’da yaşandı. Ülkenin günlük üretimi kotasının 306 bin varil üzerine çıktı. Bu durum, OPEC+ içinde anlaşmanın uygulanmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Kesinti planı gevşetiliyor
OPEC+ ülkeleri, 2024’ten bu yana gönüllü toplam 2.2 milyon varil üretim kısıntısı uyguluyordu. Ancak Nisan 2025’ten itibaren bu petrolün kademeli olarak piyasaya geri verileceği açıklanmıştı. Son toplantıda, Kasım ayından itibaren üretimin 137 bin varil daha artırılması kararlaştırıldı.
Fazla üretim için telafi takvimi
Rusya, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan ve Umman’ın fazla üretim yaptıkları dönemler için OPEC’e telafi planı sunduğu aktarıldı. Bu ülkelerin haziran 2026’ya kadar toplam 4.6 milyon varil telafi etmesi bekleniyor.