Enerji piyasalarında dikkat çeken hareket: OPEC+ ülkeleri üretimi yükseltti
Enerji piyasalarında dikkat çeken hareket: OPEC+ ülkeleri üretimi yükseltti
Petrol ihracatçısı OPEC+ ülkeleri eylül ayında planlananın üzerinde üretim artırdı. Özellikle Kazakistan’ın kotayı aşması dikkat çekerken, toplam üretim artışı... 13.10.2025, Sputnik Türkiye
OPEC+ grubundaki sekiz ülke, gönüllü üretim kısıntılarına rağmen eylül ayında petrol üretimini 571 bin varil artırdı. Bu rakam, planlanan 547 bin varilin üzerinde gerçekleşti. Böylece grup toplamda günlük 147 bin varil fazladan petrol üretmiş oldu.Kazakistan kritik sınırı aştı OPEC raporuna göre en büyük sapma Kazakistan’da yaşandı. Ülkenin günlük üretimi kotasının 306 bin varil üzerine çıktı. Bu durum, OPEC+ içinde anlaşmanın uygulanmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.Kesinti planı gevşetiliyor OPEC+ ülkeleri, 2024’ten bu yana gönüllü toplam 2.2 milyon varil üretim kısıntısı uyguluyordu. Ancak Nisan 2025’ten itibaren bu petrolün kademeli olarak piyasaya geri verileceği açıklanmıştı. Son toplantıda, Kasım ayından itibaren üretimin 137 bin varil daha artırılması kararlaştırıldı.Fazla üretim için telafi takvimi Rusya, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan ve Umman’ın fazla üretim yaptıkları dönemler için OPEC’e telafi planı sunduğu aktarıldı. Bu ülkelerin haziran 2026’ya kadar toplam 4.6 milyon varil telafi etmesi bekleniyor.
18:09 13.10.2025
Petrol üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
DÜNYA
Rusya-Hindistan petrol ticareti büyüyor: ABD'nin baskıları yetersiz kaldı
8 Ekim, 13:44
