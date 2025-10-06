https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/kisa-dogru-avrupada-enerji-krizi-artiyor-fransa-ve-almanyada-fiyatlar-7-ayin-zirvesinde-1099956271.html

Kışa doğru Avrupa’da enerji krizi artıyor: Fransa ve Almanya’da fiyatlar 7 ayın zirvesinde

Kışa doğru Avrupa’da enerji krizi artıyor: Fransa ve Almanya’da fiyatlar 7 ayın zirvesinde

Sputnik Türkiye

Fransa ve Almanya’da elektrik fiyatları son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, beklenen soğuk hava ve yenilenebilir enerji üretimindeki azalmayı... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T15:43+0300

2025-10-06T15:43+0300

2025-10-06T15:43+0300

dünya

avrupa

fransa

almanya

rüzgar

doğal gaz

enerji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103085/77/1030857754_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f1e4ea7b7e06663ed7b987b3c704b3b2.jpg

Avrupa Enerji Borsası verilerine göre Fransa’da bir ay vadeli elektrik fiyatı yüzde 4.1 artarak megavat-saat başına 76.23 avroya, Almanya’da ise yüzde 3.6 yükselerek 99.79 avroya çıktı. Hava tahminlerine göre ekim ortasından itibaren Fransa ve Almanya’da sıcaklıklar uzun dönem ortalamasının yaklaşık 2 derece altına inecek. Bu da ısınma ihtiyacını artırarak elektrik talebini yükseltiyor.Doğalgaz da yükselişe geçti Avrupa doğalgaz vadeli fiyatları da soğuk hava beklentileriyle yükseldi. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda ısınma talebinin artacağını söylüyor. Geçen kış Avrupa’da rüzgar enerjisinin beklenenden düşük olması fiyatların uzun süre yüksek kalmasına neden olmuştu. Bu yaz ise enerji piyasasında işlem yapanlar, kış aylarında yaşanabilecek rüzgarsız dönemlere karşı daha fazla önlem aldı.Rüzgar hızları geriliyor Aktarılan verilere göre Almanya ve İngiltere gibi rüzgar enerjisine dayalı ülkelerde 2024’te rüzgar hızları 2010-2015 ortalamasına göre saniyede 0.5 ila 1 metre azaldı. Bu durum elektrik üretimini düşürerek piyasada baskı oluşturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/avrupa-komisyonu-ab-rus-petrolunun-ithalatina-yeni-kisitlamalar-getirmeyi-planlamiyor-1099529533.html

fransa

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, fransa, almanya, rüzgar, doğal gaz, enerji