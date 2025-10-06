https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/kisa-dogru-avrupada-enerji-krizi-artiyor-fransa-ve-almanyada-fiyatlar-7-ayin-zirvesinde-1099956271.html
Kışa doğru Avrupa'da enerji krizi artıyor: Fransa ve Almanya'da fiyatlar 7 ayın zirvesinde
06.10.2025
Avrupa Enerji Borsası verilerine göre Fransa’da bir ay vadeli elektrik fiyatı yüzde 4.1 artarak megavat-saat başına 76.23 avroya, Almanya’da ise yüzde 3.6 yükselerek 99.79 avroya çıktı. Hava tahminlerine göre ekim ortasından itibaren Fransa ve Almanya’da sıcaklıklar uzun dönem ortalamasının yaklaşık 2 derece altına inecek. Bu da ısınma ihtiyacını artırarak elektrik talebini yükseltiyor.Doğalgaz da yükselişe geçti Avrupa doğalgaz vadeli fiyatları da soğuk hava beklentileriyle yükseldi. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda ısınma talebinin artacağını söylüyor. Geçen kış Avrupa’da rüzgar enerjisinin beklenenden düşük olması fiyatların uzun süre yüksek kalmasına neden olmuştu. Bu yaz ise enerji piyasasında işlem yapanlar, kış aylarında yaşanabilecek rüzgarsız dönemlere karşı daha fazla önlem aldı.Rüzgar hızları geriliyor Aktarılan verilere göre Almanya ve İngiltere gibi rüzgar enerjisine dayalı ülkelerde 2024’te rüzgar hızları 2010-2015 ortalamasına göre saniyede 0.5 ila 1 metre azaldı. Bu durum elektrik üretimini düşürerek piyasada baskı oluşturuyor.
2025
avrupa, fransa, almanya, rüzgar, doğal gaz, enerji
Kışa doğru Avrupa’da enerji krizi artıyor: Fransa ve Almanya’da fiyatlar 7 ayın zirvesinde
Fransa ve Almanya’da elektrik fiyatları son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, beklenen soğuk hava ve yenilenebilir enerji üretimindeki azalmayı fiyat artışlarının başlıca nedeni olarak gösteriyor.
Avrupa Enerji Borsası verilerine göre Fransa’da bir ay vadeli elektrik fiyatı yüzde 4.1 artarak megavat-saat başına 76.23 avroya, Almanya’da ise yüzde 3.6 yükselerek 99.79 avroya çıktı. Hava tahminlerine göre ekim ortasından itibaren Fransa ve Almanya’da sıcaklıklar uzun dönem ortalamasının yaklaşık 2 derece altına inecek. Bu da ısınma ihtiyacını artırarak elektrik talebini yükseltiyor.
Doğalgaz da yükselişe geçti
Avrupa doğalgaz vadeli fiyatları da soğuk hava beklentileriyle yükseldi. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda ısınma talebinin artacağını söylüyor. Geçen kış Avrupa’da rüzgar enerjisinin beklenenden düşük olması fiyatların uzun süre yüksek kalmasına neden olmuştu. Bu yaz ise enerji piyasasında işlem yapanlar, kış aylarında yaşanabilecek rüzgarsız dönemlere karşı daha fazla önlem aldı.
Aktarılan verilere göre Almanya ve İngiltere gibi rüzgar enerjisine dayalı ülkelerde 2024’te rüzgar hızları 2010-2015 ortalamasına göre saniyede 0.5 ila 1 metre azaldı. Bu durum elektrik üretimini düşürerek piyasada baskı oluşturuyor.