Elektrikte destekli tüketim sınırı düşürülecek: Haneler için ne anlama geliyor?
Elektrikte destekli tüketim sınırı düşürülecek: Haneler için ne anlama geliyor?
Sputnik Türkiye
13.10.2025
ekonomi̇
alparslan bayraktar
elektrik faturası
devlet desteği
fatura devlet desteği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında uygulanan destekli tüketim sınırını düşürmeyi planlıyor. Şu anda yıllık 5 bin kilovatsaat olan destekli tüketim limiti, bu ayın sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle azaltılacak. Yeni sistemin 2026 yılında devreye girmesi bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte devletin elektrik sübvansiyon yükünün azalacağı belirtiliyor.Bakanlık, elektrikte maliyet esaslı tarife dönemine geçilmesiyle birlikte kademeli tarife oranını güncellemeye hazırlanıyor. Elektrik dağıtım şirketleri de yeni sınırın kaç aboneyi etkileyeceğini belirlemek için çalışma başlattı.Gerçek maliyetinden ödeyeceklerMilliyet'in haberine göre Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, sistemin Şubat ayında uygulanmaya başlandığını hatırlatarak şunları söyledi:Erdoğan, dağıtım şirketlerinin düzenlemeye hazırlanmak için teknik veriler topladığını da belirtti:Destekten kimler yararlanacak?Yeni sistemde bazı gruplar destekten muaf tutulmayacak.Destekten yararlanmaya devam edecek olanlar şunlardır:Bakan Bayraktar’dan açıklamaEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda elektrik desteklerine ilişkin bilgi verdi.Bayraktar, 1000 liralık bir elektrik faturasının 560 lirasının devlet tarafından desteklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Yeni sistemin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi, değişikliklerin Şubat 2026 faturalarına yansıması bekleniyor.
SON HABERLER
Elektrikte destekli tüketim sınırı düşürülecek: Haneler için ne anlama geliyor?

07:42 13.10.2025
© Fotoğraf : DHA
elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
© Fotoğraf : DHA
Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında uygulanan destekli tüketim sınırını düşürmeyi planlıyor. Şu anda yıllık 5 bin kilovatsaat olan destekli tüketim limiti, bu ayın sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle azaltılacak. Bu düzenleme haneler ve elektrik faturaları için ne anlama geliyor?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında uygulanan destekli tüketim sınırını düşürmeyi planlıyor. Şu anda yıllık 5 bin kilovatsaat olan destekli tüketim limiti, bu ayın sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle azaltılacak.
Yeni sistemin 2026 yılında devreye girmesi bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte devletin elektrik sübvansiyon yükünün azalacağı belirtiliyor.
Bakanlık, elektrikte maliyet esaslı tarife dönemine geçilmesiyle birlikte kademeli tarife oranını güncellemeye hazırlanıyor. Elektrik dağıtım şirketleri de yeni sınırın kaç aboneyi etkileyeceğini belirlemek için çalışma başlattı.

Gerçek maliyetinden ödeyecekler

Milliyet'in haberine göre Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, sistemin Şubat ayında uygulanmaya başlandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen mesken aboneleri artık kamunun sağladığı enerji fiyatı sübvansiyonlarından yararlanamıyor. Yeni düzenlemeyle bu sınır düşürülecek.

Dolayısıyla daha önce destekten faydalanan bazı yüksek tüketimli haneler, 2026 itibarıyla elektriği gerçek maliyetinden ödemeye başlayacak.”

Erdoğan, dağıtım şirketlerinin düzenlemeye hazırlanmak için teknik veriler topladığını da belirtti:
“Dağıtım şirketlerimizden bazı teknik ve tüketim verilerini talep ettik. Veriler bize ulaşmaya başladı, Detaylı inceleme sürecindeyiz. Elde edilen bulgular düzenlemenin tüketici grupları üzerindeki etkisini netleştirecektir.”

Destekten kimler yararlanacak?

Yeni sistemde bazı gruplar destekten muaf tutulmayacak.
Destekten yararlanmaya devam edecek olanlar şunlardır:
AFAD’a bağlı geçici barınma merkezleri
Köy tüzel kişiliğine ait su tesisleri
Tarımsal sulama abonelikleri
İbadethaneler ve cemevleri
Muhtarlık hizmet binaları
Dernek ve vakıflar
Şehit aileleri ile muharip/malul gaziler
Sağlık nedeniyle cihaza bağlı yaşayan tüketiciler

Bakan Bayraktar’dan açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda elektrik desteklerine ilişkin bilgi verdi.
Bayraktar, 1000 liralık bir elektrik faturasının 560 lirasının devlet tarafından desteklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz. 2025’te limiti aşanlar 2026’da destek grubundan çıkacaklar”
Yeni sistemin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi, değişikliklerin Şubat 2026 faturalarına yansıması bekleniyor.
