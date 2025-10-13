https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/elektrikte-destekli-tuketim-siniri-dusurulecek-haneler-icin-ne-anlama-geliyor-1100129243.html

Elektrikte destekli tüketim sınırı düşürülecek: Haneler için ne anlama geliyor?

Elektrikte destekli tüketim sınırı düşürülecek: Haneler için ne anlama geliyor?

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında uygulanan destekli tüketim sınırını düşürmeyi planlıyor. Şu anda yıllık 5 bin kilovatsaat olan... 13.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-13T07:42+0300

2025-10-13T07:42+0300

2025-10-13T07:42+0300

ekonomi̇

alparslan bayraktar

elektrik faturası

devlet desteği

fatura devlet desteği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103536/01/1035360122_0:50:1190:719_1920x0_80_0_0_c6f76c8f3f3daa0b10fe238926475541.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında uygulanan destekli tüketim sınırını düşürmeyi planlıyor. Şu anda yıllık 5 bin kilovatsaat olan destekli tüketim limiti, bu ayın sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle azaltılacak. Yeni sistemin 2026 yılında devreye girmesi bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte devletin elektrik sübvansiyon yükünün azalacağı belirtiliyor.Bakanlık, elektrikte maliyet esaslı tarife dönemine geçilmesiyle birlikte kademeli tarife oranını güncellemeye hazırlanıyor. Elektrik dağıtım şirketleri de yeni sınırın kaç aboneyi etkileyeceğini belirlemek için çalışma başlattı.Gerçek maliyetinden ödeyeceklerMilliyet'in haberine göre Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, sistemin Şubat ayında uygulanmaya başlandığını hatırlatarak şunları söyledi:Erdoğan, dağıtım şirketlerinin düzenlemeye hazırlanmak için teknik veriler topladığını da belirtti:Destekten kimler yararlanacak?Yeni sistemde bazı gruplar destekten muaf tutulmayacak.Destekten yararlanmaya devam edecek olanlar şunlardır:Bakan Bayraktar’dan açıklamaEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda elektrik desteklerine ilişkin bilgi verdi.Bayraktar, 1000 liralık bir elektrik faturasının 560 lirasının devlet tarafından desteklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Yeni sistemin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi, değişikliklerin Şubat 2026 faturalarına yansıması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-nukleeri-mutlaka-yapmamiz-lazim-1099805973.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alparslan bayraktar, elektrik faturası, devlet desteği, fatura devlet desteği