https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/devlet-hastanesi-onunde-dilencilik-yapan-yasli-kadinin-uzerinden-67-ceyrek-altin-cikti-1100138529.html

Devlet hastanesi önünde dilencilik yapan yaşlı kadının üzerinden 67 çeyrek altın çıktı

Devlet hastanesi önünde dilencilik yapan yaşlı kadının üzerinden 67 çeyrek altın çıktı

Sputnik Türkiye

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden 67 çeyrek altın ile yüklü miktarda para ele geçirdi. 13.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-13T12:42+0300

2025-10-13T12:42+0300

2025-10-13T12:42+0300

türki̇ye

dilenci

i̇stanbul

esenyurt

çeyrek altın

para

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100138641_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e6bae7269e31aaebb204a1a3f37933a1.jpg

İstanbul'da dilencilik kadının üzerinden 67 çeyrek altın çıktı.Dilenciden 67 çeyrek altın çıktı: Çeyrekler 603 bin lira ediyorEsenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden 67 çeyrek altın ile yüklü miktarda para ele geçirdi.Çeyrekler yaklaşık 604 bin lira ediyor. Yani yaşlı dilencinin üzerinden 603 bin lira değerinde altın çıktı.Çeyrek altın ne kadar?Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, polisle işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.Devlet hastanesi önünde dileniyorduÇalışmalar kapsamında, Esenyurt Devlet Hastanesi önünde dilenen yaşlı kadın, şüpheli hareketleri nedeniyle zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.Üzerinde yüklü para da ele geçirildiTakip sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü. Burada yapılan üst aramasında kadının üzerinden 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda para çıktı.Altınlar ve para tutanak altına alınırken, kadına idari para cezası uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/altin-yeni-haftaya-rekor-serisi-ile-girdi-ons-altin-tarihi-zirvede-1100131283.html

türki̇ye

i̇stanbul

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dilencilik yapan kadının üzerinden 67 çeyrek altın çıktı, dilenci çeyrek altın, dilenci istanbul çeyrek altın