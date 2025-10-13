https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/devlet-hastanesi-onunde-dilencilik-yapan-yasli-kadinin-uzerinden-67-ceyrek-altin-cikti-1100138529.html
Devlet hastanesi önünde dilencilik yapan yaşlı kadının üzerinden 67 çeyrek altın çıktı
Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden 67 çeyrek altın ile yüklü miktarda para ele geçirdi. 13.10.2025, Sputnik Türkiye
Dilenciden 67 çeyrek altın çıktı: Çeyrekler 603 bin lira ediyor
Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden 67 çeyrek altın ile yüklü miktarda para ele geçirdi.
Çeyrekler yaklaşık 604 bin lira ediyor. Yani yaşlı dilencinin üzerinden 603 bin lira değerinde altın çıktı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, polisle işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Devlet hastanesi önünde dileniyordu
Çalışmalar kapsamında, Esenyurt Devlet Hastanesi önünde dilenen yaşlı kadın, şüpheli hareketleri nedeniyle zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.
Üzerinde yüklü para da ele geçirildi
Takip sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü. Burada yapılan üst aramasında kadının üzerinden 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda para çıktı.
Altınlar ve para tutanak altına alınırken, kadına idari para cezası uygulandı.
Dilenciden 67 çeyrek altın çıktı: Çeyrekler 603 bin lira ediyor
Çeyrekler yaklaşık 604 bin lira ediyor. Yani yaşlı dilencinin üzerinden 603 bin lira değerinde altın çıktı.
Çeyrek altın alış fiyatı şu sıralarda 9 bin lira seviyesinde, satış fiyatı ise 8 bin 900 liraya yakın
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, polisle işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Devlet hastanesi önünde dileniyordu
Çalışmalar kapsamında, Esenyurt Devlet Hastanesi önünde dilenen yaşlı kadın, şüpheli hareketleri nedeniyle zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.
Üzerinde yüklü para da ele geçirildi
Takip sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü. Burada yapılan üst aramasında kadının üzerinden 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda para çıktı.
Altınlar ve para tutanak altına alınırken, kadına idari para cezası uygulandı.