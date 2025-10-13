https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/bolu-dagi-tunelini-kullanacaklar-dikkat-istanbul-yonu-kapatilacak-1100147425.html

Bolu Dağı Tüneli'ni kullanacaklar dikkat: İstanbul yönü kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, kaplama çalışması dolayısıyla 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün saat 10.00 ila 15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.Bugün başladı ay sonuna kadar sürecekBolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametinde tünel portal ağzında kaplama çalışması gerçekleştirilecek.Çalışma kapsamında, 13 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde 10.00 ila 15.00 saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacak.D-100 kara yoluna yönlendirilecek31 Ekim Cuma günü tamamlanması planlanan çalışma nedeniyle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan yeniden otoyola bağlanabilecek. Açıklamada, sürücülerin, belirtilen saatlerde güzergah değişikliğine uymalarının, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi.

