https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/bolu-dagi-tunelini-kullanacaklar-dikkat-istanbul-yonu-kapatilacak-1100147425.html
Bolu Dağı Tüneli'ni kullanacaklar dikkat: İstanbul yönü kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli'ni kullanacaklar dikkat: İstanbul yönü kapatılacak
Sputnik Türkiye
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü 31 Ekim'e kadar günde beş saat kapatılacak. Ulaşım D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak. 13.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-13T15:02+0300
2025-10-13T15:02+0300
2025-10-13T15:09+0300
türki̇ye
bolu dağı
bolu dağı tüneli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100147725_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8631c110de28be71c9471b43b1eee52a.jpg
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, kaplama çalışması dolayısıyla 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün saat 10.00 ila 15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.Bugün başladı ay sonuna kadar sürecekBolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametinde tünel portal ağzında kaplama çalışması gerçekleştirilecek.Çalışma kapsamında, 13 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde 10.00 ila 15.00 saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacak.D-100 kara yoluna yönlendirilecek31 Ekim Cuma günü tamamlanması planlanan çalışma nedeniyle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan yeniden otoyola bağlanabilecek. Açıklamada, sürücülerin, belirtilen saatlerde güzergah değişikliğine uymalarının, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/bakan-yerlikaya-trafikte-yeni-donemin-detaylarini-acikladi-1099976911.html
türki̇ye
bolu dağı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100147725_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_61b7efe4bff933ca45216b946c50f6cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bolu dağı, bolu dağı tüneli
bolu dağı, bolu dağı tüneli
Bolu Dağı Tüneli'ni kullanacaklar dikkat: İstanbul yönü kapatılacak
15:02 13.10.2025 (güncellendi: 15:09 13.10.2025)
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü 31 Ekim'e kadar günde beş saat kapatılacak. Ulaşım D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, kaplama çalışması dolayısıyla 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün saat 10.00 ila 15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
Bugün başladı ay sonuna kadar sürecek
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametinde tünel portal ağzında kaplama çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışma kapsamında, 13 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde 10.00 ila 15.00 saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacak.
D-100 kara yoluna yönlendirilecek
31 Ekim Cuma günü tamamlanması planlanan çalışma nedeniyle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan yeniden otoyola bağlanabilecek. Açıklamada, sürücülerin, belirtilen saatlerde güzergah değişikliğine uymalarının, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi.