‘Barış öncüsü’ Trump’tan Tomahawk kararı: Yeni krize kapı aralayacak bu füzeye dair bilinenler neler?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzeleri göndermeyi neredeyse kararlaştırdığı yönündeki açıklama, yeni bir tartışmayı alevlendirdi. Eski Ukrayna... 13.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzeleri gönderme ihtimali, Washington'daki görüşmelerin ötesinde bölgesel ve küresel güvenlik açısından büyük bir kırılma riski taşıyor. Trump’ın konuyu konuştuğu ve kararının “neredeyse alındığını” söylediği haberleri, olası transferin Kremlin tarafından doğrudan provokasyon olarak ilan edilmesiyle devam etti. Tomahawk neden 'krizin eşiğine' getirdi?Trump yönetiminin bu kararı hayata geçirmesi durumunda, Ukrayna savaşında ilk kez ABD menşeli uzun menzilli saldırı silahları devreye girmiş olacak. ABD'nin bu hareketi, sahada askeri tırmanmayı ve diplomatik kopuşu hızlandırma potansiyeli taşıyor.Tomahawk’ın yüksek etkinliği hedef seçimini zorlaştırabilir; hedef tespit hataları, istihbarat eksiklikleri veya zincirleme hasarlar sivil altyapıyı (enerji, sağlık, ulaşım) hedef alabilir ve sivil can kaybını artırabilir.Ayrıca Moskova, bazı Tomahawk varyantlarının nükleer başlık taşıyabildiğine dikkat çekiyor; ateşlenen uzun-menzilli füzelerin niteliğinin anında ayırt edilememesi yanlış hesaplamalara ve nükleer söylemin tırmanmasına yol açabilir.Azarov: Trump arabuluculuk şansını kaybederEski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov da, Trump’ın bu adımı atması halinde “barış arayışındaki bir lider olma imajını kaybedeceğini” söyleyenlerden. Azarov konuyla ilgili, “Sayın Başkan, size hala saygı duyuyorum ancak bu karar ölümcül bir hata olur. Bu adım sizi düşmanlarınızın safına iter” demişti.Azarov’a göre, Tomahawk füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesi, yalnızca askeri değil, diplomatik dengeleri de değiştirecek bir kırılma anlamına geliyor. “Bu karar, Trump’ı olası bir barış arabulucusu konumundan uzaklaştırır,” değerlendirmesinde bulundu.Tomahawk nasıl bir silah?Tomahawk, ABD tarafından geliştirilen ve uzun yıllardır kullanılan bir seyir füzesi sistemidir. Raytheon tarafından üretilen bu füze, ilk kez 1980’lerde hizmete girmiştir.Tomahawk’lar, düşük irtifada radar tespiti olmadan uçabilmesi, yer hedeflerini milimetrik isabetle vurabilmesi ve farklı taşıyıcı platformlardan (denizaltı, destroyer, fırkateyn) fırlatılabilmesi nedeniyle ABD’nin en etkili stratejik silahlarından biri olarak değerlendiriliyor.Moskova: Cephede durum değişmez ama ciddi bir endişe kaynağıKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olası Tomahawk transferini “çok ciddi bir tehdit” olarak nitelendirdi.“Bu füzeler Ukrayna’ya verilse bile cephede hiçbir şey değişmez. Kiev rejimi için sihirli bir silah yok,” diyen Peskov, ayrıca bu füzelerin nükleer başlıkla donatılabilme kapasitesine dikkat çekti:“Tomahawk özel bir silahtır. Nükleer olarak da kullanılabilir. Uzun menzili ciddi bir endişe kaynağı.”Peskov, Batı’nın açıklamalarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Gerilim tüm taraflardan tırmandırılıyor, çok dramatik bir dönemden geçiyoruz” dedi.

