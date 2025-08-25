https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/kyk-burs-ve-yurt-basvurulari-ne-zaman-basladi-mi-nereden-basvuru-yapilir-1098806909.html

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman, başladı mı, nereden başvuru yapılır?

2025-2026 eğitim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak yurt ve burs başvuruları öğrencilerin gündeminde. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen süreçte, başvuru tarihleri ve adımları merakla araştırılıyor.Başvuru tarihleri henüz açıklanmadıGSB’den yapılan açıklamaya göre KYK yurt ve burs başvuruları için resmi tarihler henüz netleşmedi. Ancak geçmiş yıllar dikkate alındığında, burs başvurularının genellikle ekim ayında, yurt başvurularının ise YKS tercih sonuçları sonrasında, ağustos sonunda başladığı biliniyor.KYK yurt başvuruları ne zaman?Bu yıl YKS tercih süreci 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Sonuçların açıklanmasının ardından KYK yurt başvurularının ağustos ayının son günlerinde erişime açılması bekleniyor. Geçen yıl başvurular 20 Ağustos’ta başlamıştı.KYK burs başvuruları başladı mı?KYK burs başvuruları ise her yıl ayrı tarihlerde alınıyor. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8-13 Ekim arasında gerçekleşmişti. 2025-2026 döneminde de başvuruların ekim ayı başında başlaması öngörülüyor.Başvurular nasıl yapılacak?Öğrenciler, KYK yurt ve burs başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru sürecinde lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ayrı değerlendirmeler yapılıyor.KYK burs ve kredi miktarları2025-2026 yılı için KYK burs ve kredi ödemeleri şu şekilde belirlendi:Ödemeler, öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılıyor.

