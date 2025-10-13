Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/ahmet-hakan-ali-babacan-ak-partiye-donebilir-1100128999.html
Ahmet Hakan: Ali Babacan, AK Parti’ye dönebilir
Ahmet Hakan: Ali Babacan, AK Parti’ye dönebilir
Sputnik Türkiye
Gazeteci ve köşe yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakan "Ali Babacan, DEVA Partisi’ni kapatarak Muharrem İnce’nin... 13.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-13T07:17+0300
2025-10-13T07:17+0300
poli̇ti̇ka
ak parti
ali babacan
ahmet hakan
demokrasi ve atılım partisi (deva)
mansur yavaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462160_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_1f81d955833fec9e22a1885d7c24195c.png
Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında "Üç vakte kadar şu üç şey olabilir" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakan'ın bugün Hürriyet'teki köşe yazısında şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/mansur-yavas-cagirirlarsa-gonullu-ifade-veririm-hesabini-veremeyecegimiz-tek-bir-islem-yok-1100104890.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462160_186:0:1759:1180_1920x0_80_0_0_76f1b2997dc9007bcfdc717ece897ece.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ak parti, ali babacan, ahmet hakan, demokrasi ve atılım partisi (deva), mansur yavaş
ak parti, ali babacan, ahmet hakan, demokrasi ve atılım partisi (deva), mansur yavaş

Ahmet Hakan: Ali Babacan, AK Parti’ye dönebilir

07:17 13.10.2025
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan: Ali Babacan, AK Parti’ye dönebilir
Ahmet Hakan: Ali Babacan, AK Parti’ye dönebilir - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Gazeteci ve köşe yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakan "Ali Babacan, DEVA Partisi’ni kapatarak Muharrem İnce’nin CHP’ye dönmesi gibi AK Parti’ye dönebilir" ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında "Üç vakte kadar şu üç şey olabilir" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Hakan'ın bugün Hürriyet'teki köşe yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Üç vakte kadar şu üç şey olabilir.

BİR: Ekrem İmamoğlu, Nobel Barış Ödülü alan Amerikan müdahalesi taraftarı Venezüelalı muhalife yönelik yayınladığı kutlama mesajını silebilir.

İKİ: Ali Babacan, DEVA Partisi’ni kapatarak Muharrem İnce’nin CHP’ye dönmesi gibi AK Parti’ye dönebilir.

ÜÇ: Mansur Yavaş, herkesi şaşırtan, siyaset dünyasını allak bullak eden siyasi bir hamleyle kamuoyunun gündemine gelebilir."

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
POLİTİKA
Mansur Yavaş: Çağırırlarsa gönüllü ifade veririm, hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlem yok
11 Ekim, 14:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала