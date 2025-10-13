Ahmet Hakan: Ali Babacan, AK Parti’ye dönebilir
Gazeteci ve köşe yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakan "Ali Babacan, DEVA Partisi’ni kapatarak Muharrem İnce’nin CHP’ye dönmesi gibi AK Parti’ye dönebilir" ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında "Üç vakte kadar şu üç şey olabilir" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Hakan'ın bugün Hürriyet'teki köşe yazısında şu ifadeler yer aldı:
"Üç vakte kadar şu üç şey olabilir.
BİR: Ekrem İmamoğlu, Nobel Barış Ödülü alan Amerikan müdahalesi taraftarı Venezüelalı muhalife yönelik yayınladığı kutlama mesajını silebilir.
İKİ: Ali Babacan, DEVA Partisi’ni kapatarak Muharrem İnce’nin CHP’ye dönmesi gibi AK Parti’ye dönebilir.
ÜÇ: Mansur Yavaş, herkesi şaşırtan, siyaset dünyasını allak bullak eden siyasi bir hamleyle kamuoyunun gündemine gelebilir."