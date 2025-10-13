https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/abd-teksasta-ucak-kazasi-halka-acik-alana-dusen-ucak-tir-ve-romorklara-carpti-1100127467.html
ABD Teksas'ta uçak kazası: Halka açık alana düşen uçak TIR ve römorklara çarptı
ABD Teksas'ta uçak kazası: Halka açık alana düşen uçak TIR ve römorklara çarptı
ABD'nin Texas eyaletinde Fort Worth İtfaiye Departmanı bir uçağın düşerek, Hicks Havaalanı yakınlarında TIR ve römorklara çarptığını bildirdi.
Texas'ın Fort Worth kentindeki İtfaiye Departmanı, Tarrant bölgesinde halka açık Hicks uçak pisti yakınlarında bir uçağın düştüğünü açıkladı. Açıklamada, uçağın düştüğünü bölgedeki TIR ve römorklara çarpması sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı kaydedildi. Uçağın türüne, nereden kalktığına ya da ölü ve yaralı sayısına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeyse uçağın düştüğü bölgeden yoğun duman yükselmesi yer aldı.
Texas'ın Fort Worth kentindeki İtfaiye Departmanı, Tarrant bölgesinde halka açık Hicks uçak pisti yakınlarında bir uçağın düştüğünü açıkladı.
Açıklamada, uçağın düştüğünü bölgedeki TIR ve römorklara çarpması sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.
Uçağın türüne, nereden kalktığına ya da ölü ve yaralı sayısına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeyse uçağın düştüğü bölgeden yoğun duman yükselmesi yer aldı.