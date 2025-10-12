Türkiye
Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail ordu radyosu duyurdu: İsrailli rehineler Gazze'den sabah saat 08.00'den itibaren serbest bırakılacak
İsrail ordu radyosu duyurdu: İsrailli rehineler Gazze'den sabah saat 08.00'den itibaren serbest bırakılacak
İsrail ordu radyosunun aktardığına göre İsrailli rehineler Gazze Şeridi'nden sabah saat 08.00'den itibaren iki kademeli olarak serbest bırakılacak. 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T23:19+0300
2025-10-12T23:19+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
i̇srail
gazze
rehine
gazze şeridi
İsrail ordu radyosu Galei Tzahal yetkililere dayandırdığı haberde, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerin 13 Ekim Pazartesi saat 08:00'de (05:00 GMT) başlayarak iki aşamada serbest bırakılmasının beklendiğini açıkladı.Buna göre ilk aşamada rehinelerin iki farklı yerden serbest bırakılması planlanıyor. İkinci aşamanınsa ilk aşamadan kısa bir süre sonra üçüncü başlatılacağı bildirildi.
23:19 12.10.2025
© AA / Issam RimawiRehine takasında Filistinliler, serbest bırakıldı
Rehine takasında Filistinliler, serbest bırakıldı
© AA / Issam Rimawi
Abone ol
İsrail ordu radyosunun aktardığına göre İsrailli rehineler Gazze Şeridi'nden sabah saat 08.00'den itibaren iki kademeli olarak serbest bırakılacak.
İsrail ordu radyosu Galei Tzahal yetkililere dayandırdığı haberde, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerin 13 Ekim Pazartesi saat 08:00'de (05:00 GMT) başlayarak iki aşamada serbest bırakılmasının beklendiğini açıkladı.
Buna göre ilk aşamada rehinelerin iki farklı yerden serbest bırakılması planlanıyor. İkinci aşamanınsa ilk aşamadan kısa bir süre sonra üçüncü başlatılacağı bildirildi.
Yardım tırı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı
16:41
