İsrail ordu radyosu duyurdu: İsrailli rehineler Gazze'den sabah saat 08.00'den itibaren serbest bırakılacak
İsrail ordu radyosunun aktardığına göre İsrailli rehineler Gazze Şeridi'nden sabah saat 08.00'den itibaren iki kademeli olarak serbest bırakılacak. 12.10.2025, Sputnik Türkiye
İsrail ordu radyosu Galei Tzahal yetkililere dayandırdığı haberde, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerin 13 Ekim Pazartesi saat 08:00'de (05:00 GMT) başlayarak iki aşamada serbest bırakılmasının beklendiğini açıkladı.Buna göre ilk aşamada rehinelerin iki farklı yerden serbest bırakılması planlanıyor. İkinci aşamanınsa ilk aşamadan kısa bir süre sonra üçüncü başlatılacağı bildirildi.
İsrail ordu radyosu Galei Tzahal yetkililere dayandırdığı haberde, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerin 13 Ekim Pazartesi saat 08:00'de (05:00 GMT) başlayarak iki aşamada serbest bırakılmasının beklendiğini açıkladı.
Buna göre ilk aşamada rehinelerin iki farklı yerden serbest bırakılması planlanıyor. İkinci aşamanınsa ilk aşamadan kısa bir süre sonra üçüncü başlatılacağı bildirildi.